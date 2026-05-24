Kanada schlägt aufmüpfige Slowaken dank der Brillanz ihrer NHL-Stars. Mit dem 5:1 stehen die «Ahornblätter» in der Gruppe B der Eishockey-WM bei 17 von möglichen 18 Punkten.

Finnland erzwingt dank des 5:2-Erfolgs über Österreich ein Endspiel um den Gruppensieg gegen die Schweiz.

Am anderen Ende der Tabelle der Gruppe A ist Grossbritannien – und das bleibt auch so: Der Abstieg der punktlosen Briten ist mit dem 0:6 gegen Lettland besiegelt.

Gruppe B

Slowakei - Kanada 1:5: Für die Slowakei lag mit einem Sieg über Kanada die vorzeitige Viertelfinal-Qualifikation drin. Zur 2. Pause war dieses Unterfangen noch möglich: Kristian Pospisil hatte in der 29. Minute das herrliche 1:0 der Kanadier durch Dylan Cozens ausgeglichen. Die Kanadier kehrten danach mit viel Spielfreude und -witz aufs Eis zurück. Gepaart mit ihrer Klasse war das fatal für die Slowaken: Gabriel Vilardi (43.) traf sehenswert aus der Luft, John Tavares (45.) bewies flinke Hände, Ryan O’Reilly (48.) netzte in Unterzahl ein und Captain Macklin Celebrini rehabilitierte sich in der 50. Minute für seine Strafe. Sein 5:1 war das letzte Tor des Abends.

Dänemark – Italien 3:2 n.P.: Weil Patrick Russell im Penaltyschiessen als einziger erfolgreich war, rettete sich Dänemark doch noch zum Sieg gegen Schlusslicht Italien. Zuvor hatten die Dänen nach einem Doppelschlag innert 16 (!) Sekunden in der 3. Minute bereits mit 2:0 geführt. Doch im Mitteldrittel brachte Tommy Purdeller den Aussenseiter mit 2 Toren wieder ins Spiel. Während Dänemark nicht mehr absteigen kann, erhalten die Italiener mit ihrem ersten Punktgewinn die Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Dafür wäre am Montag ein Vollerfolg gegen Slowenien nötig.

Gruppe A

Finnland – Österreich 5:2: Nach knapp 19 Minuten war der Bann gebrochen: Finnlands 1. Block brachte den Favoriten in Führung. Im Mitteldrittel war dann die Reihe an den National-League-Spielern: Saku Mäenalanen von den SCL Tigers (24.) und die Servettiens Jesse Puljujärvi (32.) und Sakkeri Manninen (33.) sorgten für klare Verhältnisse. Damit war die dritte Niederlage Österreichs in Serie praktisch besiegelt. Mit dem gewonnenen Schlussdrittel (2:1) betrieben die Österreicher Resultatkosmetik und schöpften Mut fürs entscheidende Spiel um die Viertelfinal-Qualifikation gegen die USA.

Grossbritannien – Lettland 0:6: Die noch punktlosen Briten waren im zweitletzten Gruppenspiel gegen Lettland auf Punkte angewiesen gewesen, um den vorzeitigen Abstieg zu verhindern. Gegen die Letten, die selbst noch im Rennen um die letzten Viertelfinalplätze sind, war für die Briten aber kein Kraut gewachsen. 40 Sekunden vor der ersten Pause war die Messe eigentlich schon gelesen: ZSC-Stürmer und Lettland-Captain Rudolfs Balcers erzielte das 3:0 – sein 6. Turniertor. Im Mitteldrittel trafen die Letten weitere drei Mal. 6 unterschiedliche Torschützen sorgten für den deutlichen 6:0-Triumph der Balten. Am Dienstagmittag reicht Lettland ein Sieg gegen Ungarn für die Viertelfinalqualifikation.

Eishockey-WM 2026