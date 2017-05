Es wird eng in Gruppe B: Norwegen knöpft Finnland einen Punkt ab

Finnland lässt gegen Norwegen einen Punkt liegen und gewinnt erst in der Verlängerung. Auch in Gruppe A muss der Favorit lange zittern.

Norwegen gleicht aus – und verliert doch 0:45 min, vom 13.5.2017

Norwegen gleicht kurz vor Schluss aus – und verliert nach Verlängerung

Merzlikins patzt und sorgt für Lettlands Niederlage

Gruppe B: Finnland erknorzt Sieg

Norwegen - Finnland 2:3 n.V.: Finnland schliesst dank dem 3:2 n.V. über Norwegen zur Schweiz auf. Allerdings konnten die Nordländer erneut nicht überzeugen: Im Startdrittel geriet «Suomi» gar in Rücklage, drehte das Spiel mit einem Doppelschlag kurz vor Spielmitte aber. 29 Sekunden vor Schluss glich Andreas Martinsen für Norwegen wieder aus. In der Overtime sicherte Markus Hännikäinen Finnland immerhin den Zusatzpunkt. Am Sonntag wird die Schweiz nächster Gegner Finnlands sein.

Gruppe A: Lettland mit bitterer Niederlage

Lettland - USA 3:5: Die USA übernehmen in Gruppe A die Tabellenführung. Beim 5:3 über Lettland beanspruchten die US-Boys aber eine gehörige Portion Glück. Zweimal lagen die Balten mit zwei Toren in Führung, erst in der 39. Minute gelang der Ausgleich. Beim 4:3 der USA durch Andrew Copp patzte Lugano-Hüter Elvis Merzlikins.