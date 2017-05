Finnland schaltet die USA aus

Die beiden ersten Halbfinalisten bei der Eishockey-WM heissen Finnland und Russland.

Die Tore bei Finnland-USA 0:34 min, vom 18.5.2017

Finnland setzte sich im Viertelfinal in Köln 2:0 gegen die USA durch. Mikko Rantanen schoss die Nordländer in der 22. Minute in Führung, Joonas Kemppainen konnte im Schlussdrittel auf 2:0 erhöhen (47.).

Die USA, welche die Gruppenphase als Sieger abgeschlossen hatten, müssen damit weiter auf ihren ersten Titel seit 1960 warten. Im Kampf um den Final-Vorstoss trifft Finnland am Samstag auf die Schweiz oder Schweden.

Russland macht kurzen Prozess

Ebenfalls unter den letzten Vier steht Russland. Die «Sbornaja» schlug Tschechien in Paris 3:0. Dmitri Orlow (9.) und Nikita Kutscherow (14.) trafen im Startdrittel, Artemi Panarin machte im dritten Abschnitt alles klar. Halbfinal-Gegner ist entweder Co-Gastgeber Deutschland oder Kanada.