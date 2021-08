Frauen-Nati an Eishockey-WM

Legende: Stehen sich im Viertelfinal erneut gegenüber Noemi Ryhner (r.) und Angelina Goncharenko. Freshfocus

Beim Blick auf die Resultate in der Gruppe A an der Eishockey-WM müsste man eigentlich meinen, dass das Turnier für die Schweizer Frauen-Nati zu Ende sei. Aus 4 Partien setzte es 4 Niederlagen ab – bei einem Torverhältnis von 1:17.

Doch der spezielle Modus will es so, dass die Schweizerinnen dennoch die Viertelfinals bestreiten. Die Equipe von Colin Muller gehört der Gruppe A mit den besten 5 Teams an und hatte das Viertelfinal-Ticket bereits vor Turnierstart auf sicher.

Mini-Erfolg gegen die Russinnen

In der K.o.-Phase kriegen es die Schweizerinnen mit Russland zu tun – wie schon in der Gruppenphase (1:3). Damals feierte die Nati immerhin ihren bislang einzigen Torerfolg der WM. Die Russinnen ihrerseits vermochten in Kanada auch noch nicht zu überzeugen (3 Punkte und ein Torverhältnis von 4:16).

Die Schweizerinnen wollen sich denn auch nicht kampflos geschlagen geben. Nach der 0:6-Klatsche gegen Finnland gab sich Lisa Rüedi kämpferisch und optimistisch: «Als Team können wir viel erreichen, gegen jeden Gegner.»