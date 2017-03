Frauen-Nati mit Ligaerhalt als Minimalziel

Heute, 14:32 Uhr

Das Minimalziel des Schweizer Frauen-Nationalteams an der am Freitag beginnenden WM im amerikanischen Plymouth heisst Ligaerhalt. Die Ausgangslage in der Gruppe mit Tschechien, Schweden und Deutschland präsentiert sich offen.

sda/cud