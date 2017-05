Nach Niederlage gegen Weissrussen: Slowenien steigt ab

In der Schweizer Gruppe B können die Slowenen den Klassenerhalt nach dem 2:5 im Kellerduell gegen Weissrussland nicht mehr schaffen. In der Gruppe A setzen sich die Favoriten durch.

Weissrussland gerettet, Slowenien abgestiegen (unkommentiert) 1:45 min, vom 13.5.2017

Norwegen gleicht kurz vor Schluss aus – und verliert nach Verlängerung

Merzlikins patzt und sorgt für Lettlands Niederlage

Weissrussland gewinnt «Abstiegsfinale» und schickt Slowenien in die Division 1

Die Slowakei geht gegen übermächtige Russen unter

Norwegen gleicht aus – und verliert doch

Gruppe B: Slowenien steigt ab

Norwegen - Finnland 2:3 n.V.: Finnland schliesst dank dem 3:2 n.V. über Norwegen zur Schweiz auf. Allerdings konnten die Nordländer erneut nicht überzeugen: Im Startdrittel geriet «Suomi» gar in Rücklage, drehte das Spiel mit einem Doppelschlag kurz vor Spielmitte aber. 29 Sekunden vor Schluss glich Andreas Martinsen für Norwegen wieder aus. In der Overtime sicherte Markus Hännikäinen Finnland immerhin den Zusatzpunkt. Am Sonntag wird die Schweiz nächster Gegner Finnlands sein.

Slowenien - Weissrussland 2:5: Im Kellerduell der bisher Sieglosen bezwangen die Weissrussen Slowenien dank 4 Treffern im Mittedrittel mit 5:2. Nach 20 Minuten hatten die Slowenen noch mit 2:1 vorne gelegen, ehe Weissrussland bis zur zweiten Pause auf entscheidend davonziehen konnte. Vor der Partie war klar: Wer dieses Spiel verliert, steigt ab. Somit steht Slowenien bereits vor dem abschliessenden Gruppenspieltag als erster Absteiger dieser WM fest.

Gruppe A: Lettland mit bitterer Niederlage

Lettland - USA 3:5: Die USA landen ihren 4. Sieg in Serie. Beim 5:3 über Lettland beanspruchten die US-Boys aber eine gehörige Portion Glück. Zweimal lagen die Balten mit zwei Toren in Führung, erst in der 39. Minute gelang der Ausgleich. Beim 4:3 der USA durch Andrew Copp patzte Lugano-Hüter Elvis Merzlikins.

Merzlikins' Patzer im Spiel gegen die USA Copp with a lucky bounce and its 4-3 USA. pic.twitter.com/y3nQ2N6hbw — Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) 13. Mai 2017

Russland - Slowakei 6:0: Erst einen Punkt haben die Russen an dieser WM abgegeben. Dabei bleibt es auch nach der Partie gegen die Slowakei. Bereits nach dem ersten Drittel und 2 Toren von Jewgeni Dadonow führte die «Sbornaja» vorentscheidend mit 3:0. Für die Slowaken rücken die Viertelfinals in weite Ferne. Russland seinerseits eroberte die Tabellenspitze in der Gruppe A von den USA zurück.

