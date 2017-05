Norwegen zeigt eine Reaktion

An der WM in Paris und Köln kann Norwegen nach der 0:3-Niederlage gegen die Schweiz wieder jubeln und bekundet gegen Slowenien keinerlei Probleme. Die Letten bleiben derweil in Jubelstimmung.

Slowenien - Norwegen: Die Tore (unkommentiert) 1:35 min, vom 9.5.2017 Norwegen: Die Lehre aus dem Schweizer Auftritt gezogen

Lettland: Mit Last-Minute-Sieg weiter ohne Verlustpunkte

Italien: Für beherzte Leistung schlecht belohnt

Für beherzte Leistung schlecht belohnt Dänemark: Im Abendspiel gegen die Slowakei mit der Hoffnung auf erste Punkte Gruppe B: Norwegen überholt die Schweiz Slowenien - Norwegen 1:5: Die Nordländer zeigten zwei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen die Schweiz eine vehemente Reaktion. Schon im 1. Drittel war ihnen gegen Slowenien die Kurskorrektur gelungen: Mathis Olimb, Ken Andre Olimb und Kristian Forsberg liessen sich in Paris als Torschützen feiern. Spät im Mittelabschnitt konnte Aleksander Reichenberg sogar auf 4:0 erhöhen. Dem Aufsteiger glückte keine erneute Aufholjagd wie gegen die Schweiz, sondern lediglich noch der Ehrentreffer. Die Norweger belegen vorerst Platz 2 hinter Tabellenführer Kanada. Am Abend kann der Sieger des Duells Schweiz gegen Co-Ausrichter Frankreich (live ab 20:10 auf SRF zwei) jedoch noch vorbeiziehen. Gruppe A: Lettland auf den letzter Drücker Italien - Lettland 1:2: Bis 79 Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit konnten die Italiener wenigstens mit einem Punktgewinn liebäugeln. Doch sie hatten die Rechnung ohne Andris Dzerins gemacht, der zum 2:1 einnetzte. Der Angreifer hatte bereits die frühe Führung des Aussenseiters egalisiert. Somit steht das Team von Lugano-Keeper Elvis Merzlikins nach 3 Spielen mit dem Maximum von 9 Zählern an der Spitze der Gruppe A. Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin von 18:00 Uhr, 08.05.2017

