Die Schweiz verliert das letzte WM-Gruppenspiel gegen Tschechien 4:5.

Die Nati glich nach 2:4-Rückstand noch aus und warf alles nach vorne.

Als Vierter der Gruppe B trifft das Fischer-Team im Viertelfinal auf den Sieger der Gruppe A (Kanada oder USA).

Mit einem Sieg nach 60 Minuten im abschliessenden Gruppenspiel hätte die Schweiz noch Rang 3 oder 2 erreichen können. Ein Duell gegen Deutschland wäre also möglich gewesen.

Aufgrund von dieser Ausgangslage riskierte Coach Patrick Fischer in der Schlussphase alles. Nach dem 4:4-Ausgleich durch Nino Niederreiter in der 57. Minute agierte die Schweiz ohne Goalie – und kassierte noch den Empty-Netter.

Offensive Nati wird eiskalt ausgekontert

Das Alles-oder-Nichts-Spiel nahm somit nicht den gewünschten Ausgang. Die Schweizer kämpften von Beginn an mit offenem Visier. So offensiv sie aber agierten, so anfällig waren sie auf Konter. Angeführt von Captain Jakub Voracek stellten die Tschechen im Mitteldrittel die Weichen auf Sieg. Der Stürmer der Philadelphia Flyers glänzte mit 2 Assists. Den 1:1-Ausgleich erzielte er selbst.

Legende: Ein Bild mit Symbolcharakter Kevin Fiala hadert mit dem Unparteiischen. Keystone

Die Schweiz hat nach 4 Siegen zum Start die letzten 3 Partien gegen die «Grossen» (Schweden, Russland, Tschechien) allesamt verloren. Dennoch macht der letzte Auftritt Mut. Die Nati zeigte viel Moral und machte die defensiven Mängel mit generösem Einsatz wett. Mit etwas kühlerem Kopf (man kassierte zu viele unnötigen Strafen) und einem funktionierenden Powerplay (einmal mehr) wäre vielleicht auch mehr dringelegen.

Schweiz schielt auf Showdown Kanada – USA

Welche Auswirkungen das Tschechien-Spiel auf den weiteren Turnierverlauf hat, wird sich noch weisen. Sicher ist: Die Schweiz wird im Viertelfinal nicht auf Deutschland und Finnland treffen. Und: Die Schweiz muss von Bratislava nach Kosice umziehen.

Den möglichen Gegner der Schweiz ermitteln am Dienstagabend Kanada und die USA beim Duell um den Sieg in der Gruppe A. Finnland verpasste diesen mit der 2:4-Niederlage gegen Deutschland, hat den 2. Gruppenrang aber auf sicher. Deutschland wird Dritter oder Vierter.