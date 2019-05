Legende: High Five Die beiden tschechischen Philadelphia-Spieler Jakub Voracek und Radko Gudas klatschen sich ab. imago images

Während 82 Spielen kämpften sie vergeblich für dieselben Farben um einen Platz in den NHL-Playoffs. Am Samstagabend kämpfen sie um einen Platz im WM-Final – diesmal aber für unterschiedliche Farben.

Die Rede ist von 5 Spielern der Philadelphia Flyers, die im Spiel Kanada - Tschechien im Einsatz stehen:

Kanada: Carter Hart, Philippe Myers, Sean Couturier

Carter Hart, Philippe Myers, Sean Couturier Tschechien: Radko Gudas, Jakub Voracek

Komplettiert wird das Familientreffen der Flyers durch Alain Vigneault. Der kanadische WM-Coach war bei Philadelphia erst im April zum Nachfolger von Scott Gordon ernannt worden. Fast gleichzeitig wurde Vigneault mit der Aufgabe betraut, Kanada in der Slowakei zu WM-Gold zu führen.

Vigneault stellt sich bei Flyers-Fans ins Abseits

Somit bekommen Gudas und Voracek am Samstag die Chance, ihrem künftigen Klub-Trainer so richtig die Laune zu vermiesen. Der beinharte Verteidiger und der überragende Stürmer (mit 16 Punkten Rang 2 in der WM-Skorerliste) haben massgeblichen Anteil am bisher starken WM-Turnier der Tschechen.

Live-Hinweis Verfolgen Sie den 2. WM-Halbfinal zwischen Kanada und Tschechien am Samstag ab 19:00 Uhr live auf SRF info oder in der Sport App.

Vigneault seinerseits hofft auf ein Erfolgserlebnis mit der Nationalmannschaft, denn aus Philadelphia bläst ihm bereits ein rauer Wind ins Gesicht. «Schuld» ist ein Personalentscheid:

Mit Hart (Philadelphia) und Matt Murray (Pittsburgh) stehen die Goalies der beiden NHL-Erzfeinde im WM-Kader Kanadas.

Kurz vor WM-Start verkündete Vigneault, dass Murray «meine Nummer 1 ist, weil er der klar bessere Goalie ist und viel mehr Erfahrung hat».

Vigneaults Aussagen sorgten unter den Flyers-Fans für rote Köpfe.

Legende: Steht aktuell bei den Kanadiern an der Bande Alain Vigneault. imago images

Ausgangslage offen

Ein WM-Titel würde Vigneault mit Sicherheit helfen, seine Kritiker in Philadelphia wieder etwas verstummen zu lassen. Nach dem ultraknappen Weiterkommen gegen die Schweiz muss sich Kanada gegen Tschechien aber steigern, wollen die «Ahornblätter» nach 2 Jahren Abstinenz wieder in den WM-Final.

Die Tschechen erreichten das Endspiel letztmals 2010 – damals holten sie ihr 6. und bisher letztes WM-Gold.

Wer schafft es in den WM-Final? Kanada Kanada % Tschechien Tschechien % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 23.05.2019, 16:00 Uhr