Rekordweltmeister Russland schlägt Schweden spät

Zum Auftakt der WM in Köln und Paris hat Russland Schweden im Penaltyschiessen mit 2:1 niedergerungen. In der Gruppe B siegte Finnland.

Schweden und Russland lieferten sich zum WM-Auftakt in der Gruppe A in Köln ein Duell auf Augenhöhe – der Sieger wurde im Penaltyschiessen ermittelt.

Dabei avancierte Artemi Panarin zum Matchwinner, der als einziger seinen Versuch verwertete. Der Chicago-Profi sicherte seinem Team beim 2:1 den Zusatzpunkt, nachdem in der Verlängerung Nikita Kucherow alleine an Schweden-Keeper Viktor Fasth gescheitert war.

In der regulären Spielzeit war «Tre Kronor» dank Carolina-Center Elias Lindholm in Front gegangen (15.). Die «Sbornaja» hatte den Rückstand erst in der 44. Minute durch Sergej Andronow von ZSKA Moskau korrigieren können.

Gruppe B: Finnland mit Startsieg

In der «Schweizer» Gruppe B in Paris setzte sich Vizeweltmeister Finnland zum Auftakt gegen Weissrussland mit 3:2 durch.