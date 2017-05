Russland reichen 70 Sekunden zum Sieg

Alexander Owetschkin wird nach dem Playoff-Out in der NHL mit den Washington Capitals nicht an die WM reisen. Laut Angaben des Weltverbandes IIHF habe der Stürmer die Russen darüber informiert, dass er für das Turnier in Paris und Köln verletzt ausfällt. Grund sei eine Unterkörperverletzung, wegen der er bereits die Viertelfinalserie gegen Pittsburgh nur mit schmerzstillenden Mitteln bestreiten konnte.