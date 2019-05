Teilnahmemöglichkeiten - nur während der Live-Übertragungen bei den Spielen mit Schweizer Beteiligung, den Halbfinals und dem Final:

Welches Team gewinnt die Partie?

Anruf auf 0901 44 55 01 oder 0901 44 55 02 (90Rp/Anruf)

SMS: wm01 oder wm02 (mit Name und Adresse) an Zielnummer: 4636 (90Rp/SMS) oder über das Gratis-Teilnahmeformular für Mobiltelefone

Hauptpreise am Ende der WM - Verlosung beim Finalspiel am 26. Mai:

Drei Mal eine Reise für je zwei Personen nach New York, inklusive Hotel, Tickets für ein NHL-Spiel und einem Meet & Greet mit dem Schweizer Eishockey-Star Nino Niederreiter. Alles im Gesamtwert von 25'000 Franken; offeriert von Zürich Versicherung

Sofortpreis pro Spiel mit TED/Wettbewerb:

einen Fluggutschein von SWISS im Wert von CHF 1'000.-

Die Gewinner:

Werden jeweils im Anschluss an das Spiel auf dieser Seite publiziert und bis Mitte Juni zwecks Preisübergabe von den Preissponsoren kontaktiert.

Gewinner Fluggutschein SWISS:

11. Mai: Irene Hungerbühler, Widnau

12. Mai: Philipp Harder, Henau

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeschluss am TED-Wettbewerb ist innerhalb der Live-Übertragung, zehn Minuten nach Anpfiff des 3. Drittels. Mit der Beteiligung an der TED-Umfrage ist die Teilnahme am Wettbewerb verbunden. Die Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf, SMS und Gratis-Internetformular für Mobiltelefone eingegangenen Teilnahmen, unabhängig ob richtig oder falsch getippt wurde, ermittelt. Die Hauptpreise werden beim Finalspiel unter sämtlichen über alle Spiele mit Wettbewerb eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Kann ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, behält sich SRF eine erneute Ziehung vor. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Bei unberechtigten oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugten Teilnahmen, ist der Ausschluss von Teilnehmern vorbehalten. Sachpreise können nicht in bar eingetauscht werden. Alle Gewinner werden im Internet bekannt gegeben und persönlich benachrichtigt. Die Gewinner werden nach Möglichkeit am TV eingeblendet. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinner im Besitz der Preisgeber. Die Daten der Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.