Tschechien überholt die Schweiz – Schweden mit Torfestival

In der Schweizer WM-Gruppe B bodigt Tschechien Slowenien gleich mit 5:1 und ist neu Zweiter. Schweden gewinnt gegen Italien gar noch höher.

Gruppe B: Tschechien mit Pflichtsieg

Tschechien - Slowenien 5:1: Bereits nach 10 Minuten war die Partie in Paris entschieden: Zweimal Roman Horak und Michal Repik hatten dem Favoriten ein frühes Polster verschafft. Kurz nach Anpfiff des Schlussdrittels gelang Miha Verlic noch der Ehrentreffer, zu mehr reichte es den Slowenen nicht. Mit diesem Sieg klettern die Tschechen in der Tabelle an der Schweiz vorbei auf Rang 2.

Gruppe A: Kantersieg für Schweden

Schweden - Italien 8:1: Gegen ein vor allem zum Ende hin überragend aufspielendes Schweden hatte der Underdog aus Italien wenig zu melden. Zwar konnte Giovanni Morini nach 24 Minuten auf 1:2 verkürzen, doch postwendend stellte Jonas Brodin den Zweitore-Vorsprung wieder her. Im Schlussdrittel liefen die «Tre Kronor» zu Hochform auf und schenkten dem Gruppenletzten gleich 5 Tore ein.