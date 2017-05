USA mit Pflichtsieg – CH-Gegner am Abend im Einsatz

Heute, 18:18 Uhr

An der WM in Paris und Köln sind die USA gegen Italien ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Dank einem klaren 3:0-Sieg schliessen sie in der Gruppe A zu Leader Lettland auf.

Bild in Lightbox öffnen. Trotz überdeutlicher Puckhoheit der US-Amerikaner blieb die Partie überraschend lange offen. Brock Nelson (26.) mit seinem zweiten Treffer und Sekunden später Anders Lee (28.) sorgten kurz vor Spielmitte für klare Verhältnisse. Bereits nach 6 Minuten hatte Nelson von der blauen Linie aus getroffen. Im Schlussdrittel schalteten die USA einen Gang zurück, doch die Italiener blieben weitestgehend chancenlos. So durfte US-Goalie Jimmy Howard seinen ersten Turniershutout bejubeln. Schweizer Augen auf Finnland Am späteren Abend messen sich die Slowakei und Deutschland aus der Gruppe A sowie Finnland und Slowenien aus der Schweizer Gruppe B. Die Finnen können dabei mit einem Sieg wieder auf zwei 2 Punkte an die Nati heranrücken.

twu