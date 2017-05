USA schnappen Russland Gruppensieg weg

Die USA fügen Russland an der WM die erste Niederlage zu und gehen als Gruppensieger in den Viertelfinal. Die «Sbornaja» muss sich in der Gruppe A mit Rang 2 begnügen.

Die USA schlagen Russland 5:3 und sichern sich den Gruppensieg

Schweden siegt im letzten Gruppenspiel und trifft im Viertelfinal auf die Schweiz

Deutschland und Lettland kämpfen in der Gruppe A um das letzte Viertelfinal-Ticket

Gruppe A: USA von Rang 3 auf Rang 1

Russland - USA 3:5: Sieben Minuten vor Schluss erzielte Anders Lee von den New York Islanders den «Game Winner» zum 4:3 für die USA.

Lee trifft im Powerplay zum 4:3

Dabei hatten die Russen im hart umkämpften Spitzenkampf dreimal vorgelegt; doch dreimal konnten die USA ausgleichen. Nikita Gusev auf Seiten der Russen und Kevin Hayes bei den US-Amerikanern trugen sich als Doppeltorschützen ein.

Die USA waren mit einem 1:2 gegen Gastgeber Deutschland ins Turnier gestartet. Als Gruppensieger können sie für den Viertelfinal gegen Tschechien oder Finnland in Köln bleiben.

Schweden - Slowakei 4:2: Die Basis zum Sieg in Köln legten die Skandinavier in den ersten neun Minuten, in denen sie dank William Nylander (5.) und Oliver Ekman-Larsson 2:0 in Führung gingen. Nachdem den Slowaken zweimal der Anschlusstreffer gelungen war, machte William Karlsson 32 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Trotz des 4:2-Erfolgs muss Schweden als Gruppendritter nach Paris reisen, zum Viertelfinal gegen die Schweiz. Die Slowaken beenden die WM im enttäuschenden 14. Rang.

Gruppe B: Weissrussland dreht Spiel

Weissrussland - Norwegen 4:3: In der "Schweizer" Gruppe in Paris gelang Weissrussland ein versöhnlicher Abschluss. Die Osteuropäer, die mit vier Niederlagen ins Turnier gestartet waren, machten gegen Norwegen in den letzten sechs Minuten aus dem 2:3 ein 4:3. Den Siegtreffer erzielte der zweifache Torschütze Jewgeni Lisowez in der 57. Minute.

