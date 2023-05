Nach dem 7:0-Auftaktsieg gegen Slowenien erreichte die Schweizer Nationalmannschaft am Samstag eine weitere frohe Botschaft. Kevin Fiala wird ins Team rücken und wohl bereits am Dienstag im dritten Gruppenspiel gegen Kasachstan zum Einsatz kommen.

Der Stürmer war mit den Los Angeles Kings in den NHL-Playoffs im Achtelfinal an Edmonton gescheitert. Der 26-Jährige ist für das Team von Patrick Fischer eine gewichtige Verstärkung. Fiala liess sich in der Regular Season in 69 Partien 72 Skorerpunkte gutschreiben. In den Playoffs erzielte er in drei Partien ein Tor und lieferte fünf Assists.

Legende: Kommt ins WM-Camp Kevin Fiala. IMAGO / USA TODAY Network

Für Mike Künzle endet die WM hingegen ohne Einsatz. Der Bieler Stürmer muss als überzähliger Spieler vorzeitig nach Hause reisen.

Noch kein Entscheid bei Devils-Trio

Noch offen ist die Teilnahme von Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid. Das Trio scheiterte mit den New Jersey Devils am Freitag im Playoff-Viertelfinal an den Carolina Hurricanes. Ein Entscheid dürfte erst in den kommenden Tagen fallen.

Timo Meier muss derweil aus mehreren Gründen auf die Teilnahme an der WM verzichten: «Ich habe noch keinen Vertrag. Zudem hatte ich ein paar Verletzungen, die es mir körperlich gar nicht ermöglichen würden, an einer WM zu spielen», so der Appenzeller nach dem Out der Devils.