Kanada unterliegt Finnland in der Gruppe B und ist für die Viertelfinal-Qualifikation auf Schützenhilfe angewiesen.

In der Gruppe A setzt sich die Schweiz gegen Grossbritannien durch.

Gruppe A

Schweiz - Grossbritannien 6:3 – Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht.

Slowakei - Tschechien 3:7 – Beide Mannschaften standen vor der Begegnung bereits als Viertelfinalteilnehmer fest. Es ging einzig um die Platzierung in der Gruppe A – und natürlich ums Prestige im nachbarschaftlichen Duell. Die schlecht in die WM gestarteten Tschechen feierten schlussendlich einen ungefährdeten 7:3-Sieg. Damit schoben sie sich noch an den Slowaken vorbei auf Gruppenplatz drei.

Russland - Belarus ab 19:15 Uhr

Gruppe B

Kanada - Finnland 2:3 n.P. – In der Gruppe B bahnt sich ein hochspannender Schlussspurt der Vorrunde an. Die Kanadier mussten sich Finnland am frühen Nachmittag mit 2:3 nach Penaltyschiessen beugen, womit sie zwischenzeitlich auf den 3. Platz vorrückten. Jedoch ist die Viertelfinal-Qualifikation der «Ahornblätter» noch nicht fix. Steht es in der Partie Deutschland gegen Lettland am Abend nach 60 Minuten unentschieden, muss sich Kanada mit dem undankbaren 5. Platz begnügen. Kasachstan, aktuell an 4. Position, wird so oder so unter den Strich fallen und kann die K.o.-Phase nicht mehr erreichen.

Die Affiche Deutschland gegen Lettland können Sie ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen.

Italien - USA 2:4 – Auch im letzten WM-Spiel blieb die ersatzgeschwächte italienische Mannschaft ohne Chance. Trotz respektabler Leistung unterlag das Team den USA mit 2:4. Damit schliessen die Italiener als einziges Team die WM ohne Punkte ab. Die USA wiederum gehen als Gruppenerster in den Viertelfinal und treffen dort auf die Slowakei.

Deutschland - Lettland ab 19:15 Uhr