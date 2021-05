Legende: 3. Sieg an dieser WM Russland schlägt Dänemark. imago images

In der Gruppe A kommt Russland zu einem ungefährdeten Sieg gegen Dänemark.

In der Gruppe B fügen die Kasachen den Deutschen die 1. Niederlage an dieser WM zu.

Gruppe A:

Russland – Dänemark 3:0: Russland gelingt gegen Dänemark der 3. Sieg im 4. Spiel an dieser WM. Knappe 2 Drittel lang konnten sich die Dänen erfolgreich wehren. 42 Sekunden vor der 2. Sirene brachte Ivan Morozow die Russen dann aber mit 1:0 in Führung. Im Schlussdrittel erhöhten Alexander Barabanow und Dmitri Voronkow auf 3:0. Am Samstag trifft Russland im nächsten Gruppenspiel auf die Schweiz.

Gruppe B:

Kasachstan – Deutschland 3:2: Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat in Riga den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen Kasachstan verlor die Mannschaft von Coach Toni Söderholm am Mittwochnachmittag 2:3. Zuvor hatten unsere nördlichen Nachbarn 3 Siege in 3 Spielen eingefahren. Tore von Tom Kühnhackl (30. Minute) und Markus Eisenschmid (35.) reichten gegen den Aussenseiter, für den Alexander Schin (27.), Roman Startschenko per Penalty (41.) und Pawel Akolzin (56.) trafen, nicht. Am Samstag trifft Deutschland auf Finnland.