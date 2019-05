An der WM in der Slowakei stehen die ersten K.o.-Runden-Teilnehmer fest: Russland, Tschechien, Finnland, Deutschland und Kanada sind weiter.

Gruppe B: Russland und Tschechien sind durch

Lettland - Russland 1:3: Die «Sbornaja» hat im 5. WM-Spiel den 5. Sieg eingefahren. Dem Olympiasieger reichte gegen Lettland ein effizientes Mitteldrittel, um den 0:1-Rückstand aus der 11. Minute auszumerzen. Damit steht Russland bereits nach 5 von 7 Vorrundenspielen als Viertelfinalist fest.

Vom Sieg der Russen respektive der Niederlage der Letten profitierte auch das spielfreie Tschechien, das ebenfalls vorzeitig für die K.o-Runde qualifiziert ist.

Das Szenario für die Schweizer Nati:

Nach dem Sieg der Russen genügt den Schweizern in jedem Fall ein Punkt aus den letzten drei Spielen gegen Schweden (Samstagabend), Russland (Sonntagabend) und Tschechien (Dienstagmittag) zur Viertelfinal-Qualifikation.

Deshalb steht die Schweiz noch nicht im Viertelfinal Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Haben am Ende der Gruppenphase 3 oder mehr Teams dieselbe Punktzahl, entscheidet sich deren Rangierung gemäss folgender Kaskadenordnung: Punkte aus den Direktbegegnungen. Tordifferenz aus den Direktbegegnungen. Anzahl geschossener Tore in den Direktbegegnungen. Punkte/Tordifferenz/Anzahl geschossener Tore gegen das beste Team der Gruppe, welches nicht zu den Teams mit gleicher Punktzahl gehört. Punkte/Tordifferenz/Anzahl geschossener Tore gegen das nächstbeste Team der Gruppe, welches nicht zu den Teams mit gleicher Punktzahl gehört. Rangierung der Setzliste vor dem Turnier Aktuell könnten mit der Schweiz, Schweden und Lettland 3 Teams in der Gruppe B auf 12 Punkte kommen. Die Schweiz ist deshalb noch nicht im Viertelfinal.

Italien - Norwegen 1:7: Trotz einer weiteren Niederlage konnten die Italiener an dieser WM ein erstes Mal jubeln. Angelo Miceli schoss den 1. Treffer für die italienische Nationalmannschaft an diesem Turnier.

Gruppe A: Finnland und Deutschland weiter

Dänemark - USA 1:7: Die Amerikaner übernahmen gegen Dänemark von Beginn weg die Kontrolle. Nach 20 Minuten führten sie bereits mit 4:0 und konnten in der Folge ein wenig zurückschalten.

Anders als Finnland und Deutschland, welche dank dem Sieg der USA respektive der Niederlage der Dänen bereits als Viertelfinalisten feststehen, haben die Amerikaner das K.o.-Ticket noch nicht auf sicher.

Kanada - Deutschland 8:1: Gegen den ersten «grossen» Gegner an dieser WM blieb Deutschland chancenlos. Die Kanadier zogen von Beginn weg ihr Spiel auf und gingen früh in Führung. Im letzten Drittel setzte Kanada zum Schaulaufen an. Am Ende bejubelten die Kanadier einen 8:1-Sieg und qualifizieren sich ebenfalls für den Viertelfinal.

