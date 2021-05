Turnierfavorit Schweden kassiert in der WM-Gruppe A die 2. Niederlage im 2. Spiel.

Die Slowakei besiegt mit viel Mühe Aussenseiter Grossbritannien.

In der Gruppe B blamiert sich Titelverteidiger Finnland gegen Aufsteiger Kasachstan.

Italien hat auch im 2. Spiel keine Chance. Gegen Norwegen gibt es eine 1:4 Niederlage.

Gruppe A:

Schweden - Belarus 0:1: Der schwedische Fehlstart in die WM in Riga ist perfekt. «Tre Kronor» verlor in der Schweizer Gruppe A nach dem 3:4 zum Auftakt gegen Dänemark auch sein 2. Spiel. Gegen Belarus setzte es eine 0:1-Niederlage ab. Das einzige Tor der Partie erzielte Nikita Nesterov nach 33 Sekunden im Schlussdrittel. Schweden, am Dienstag Gegner der Schweiz, brachte keinen seiner 32 Schüsse im Tor unter.

Grossbritannien - Slowakei 1:2: Die Slowakei ist mit einem «blauen Auge» bei der WM davon gekommen. Dabei fing das Spiel für die Slowaken gegen Grossbritannien wunschgemäss an. Bereits nach 25 Sekunden besorgte Marek Hrivik die Führung. Tore fielen dann erst wieder im Mitteldrittel. Liam Kirk erzielte in der 22. Minute den Ausgleich. Beinahe postwendend fiel die erneute Führung durch Robert Lantosi in der 25. Minute. Dabei blieb es. Der Weltmeister von 2002 hat damit den zweiten Sieg bei der WM eingefahren – wenn auch mit mehr Mühe als erwartet.

Gruppe B:

Kasachstan - Finnland 2:1 n.P.: Titelverteidiger Finnland musste nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen die USA einen ersten Rückschlag hinnehmen. Gegen Aufsteiger Kasachstan kassierten die Skandinavier eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschiessen. Den entscheidenden Versuch verwandelte Nikita Michailis. Die Kasachen, die erstmals seit 2016 wieder bei der A-WM dabei sind, hatten schon am Samstag gegen Gastgeber Lettland unerwartet mit 3:2 nach Penaltyschiessen gewonnen.

Norwegen - Italien 4:1: Einen Tag nach der 1:5-Niederlage gegen Deutschland hat Norwegen seinen ersten Sieg bei der WM in Riga gefeiert. Das Team setzte sich mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) gegen Italien durch. Mathias Trettenes vom HC La Chaux-de-Fonds avancierte dabei mit drei erzielten Toren zum Matchwinner. Für das durch zahlreiche Corona-Fälle geschwächte italienische Team war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.