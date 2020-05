Tyson vs. Holyfield zum Dritten?

Legende: Steigen sie bald wieder gemeinsam in den Ring? Mike Tyson (links) und Evander Holyfield. imago images

In den vergangenen Tagen haben sowohl Mike Tyson (53 Jahre) als auch Evander Holyfield (57) ihr Comeback im Ring angekündigt. Nun mehren sich in den US-Medien die Gerüchte, wonach die beiden ehemaligen Schwergewichtsweltmeister in einem Showkampf für einen guten Zweck gegeneinander antreten wollen.

Kommt es zum 3. Duell?

«Das hängt davon ab, wie viel Geld sie mir versprechen», sagte Holyfield dem Magazin «Forbes». Ein Kampf müsste seiner Meinung nach im Ausland stattfinden, weil dann mehr zu verdienen sei.

Ich will ins Fitnessstudio und in Form kommen, um in der Lage zu sein, 3 oder 4 Runden bei Schaukämpfen für den guten Zweck zu boxen

Von Tyson gibt es Fotos und Videos, die ihn durchtrainiert und mit grosser Schlaggeschwindigkeit zeigen. «Ich will ins Fitnessstudio und in Form kommen, um in der Lage zu sein, 3 oder 4 Runden bei Schaukämpfen für den guten Zweck zu boxen», sagte Tyson im vergangenen Monat.

Die beiden Boxer sind vor allem wegen ihres 2. WM-Kampfes im Sommer 1997 bekannt, als Tyson dem überlegenen Holyfield ein Teil des Ohrs abbiss und auf den Boden spuckte.