Aleksander Ceferin bleibt Uefa-Präsident. Der Slowene wurde am Donnerstag am Uefa-Kongress in Rom für vier Jahre im Amt bestätigt. Ceferin führt den europäischen Fussballverband seit September 2016, als er bei der Wahl unter anderen vom heutigen Fifa-Präsidenten Gianni Infantino unterstützt worden war.

Der 51-jährige Jurist war früher unter anderem Verbandspräsident in Slowenien. Als Uefa-Chef ist er per Statuten auch Vizepräsident im Weltverband Fifa.