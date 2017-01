Burkina Faso steht im Halbfinal

Als erster Halblfinalist des Afrika Cups steht Burkina Faso fest. Die Westafrikaner setzten sich mit 2:0 gegen Tunesien durch.

Es war der ehemalige Bundesliga-Profi Aristide Bancé (Mainz und Augsburg), der den einstigen Titelträger Tunesien mit seinem Führungstreffer nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung schockte. Prejuce Nakoulma machte kurz vor Schluss mit dem 2:0 für Burkina Faso alles klar.

Ägypten oder Marokko?

Burkina Faso bleibt damit am Afrika Cup in Gabun weiter ungeschlagen. In der Vorrunde gab es für das westafrikanische Team neben einem Sieg zwei Remis. Der Gegner im Halbfinal wird am Sonntag zwischen Ägypten und Marokko ermittelt. Am Samstagabend stehen sich im zweiten Viertelfinal Senegal und Kamerun gegenüber.