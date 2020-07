Nach 2 Jahren in der Challenge League ist Lausanne wieder erstklassig. Coach Giorgio Contini fügte das Puzzle zusammen.

«Ich bin kein Trainer, der taktieren kann. Ich will nicht rechnen, ich will siegen.» Das sagte Giorgio Contini im Frühling 2019 vor einem wichtigen Spiel gegen Aarau. Lausanne war hinter dem überlegenen Servette praktisch während der ganzen Saison erster Anwärter auf die Barrage, doch 3 sieglose Spiele in den letzten 5 Runden sollten die Waadtländer noch vom Kurs abbringen.

Legende: Ohne Taktieren zum Aufstieg Giorgio Contini darf sich wieder Super-League-Trainer nennen. Keystone

Reifeprüfung bestanden

Gut ein Jahr später ist das anders, Lausanne steigt überlegen direkt in die Super League auf. Zwar gab es nach der Corona-Pause erneut einen Durchhänger, doch mit dem 4:0-Sieg im Stadt-Derby bei Stade Lausanne-Ouchy in der vorletzten Runde bestand Continis Team diesmal die Reifeprüfung.

Der Trainer weiss, wie sich ein Aufstieg anfühlt. 2014 gelang ihm das Kunststück bereits mit Vaduz. Der 46-Jährige profitierte auch in Lausanne von günstigen Rahmenbedingungen. Mit dem britischen Ineos-Konzern im Rücken ist der Klub finanziell gut abgestützt.

«Schweizer Jugend forscht» in der Offensive

Die gestiegene Erwartungshaltung setzte indes auch mehr Druck auf. Contini rechtfertigte das Vertrauen in ihn: Mit Aldin Turkes (24), den er bereits bei Vaduz gefördert hatte, holte er auf diese Saison hin den Topskorer der Challenge League. U21-Nationalstürmer Andi Zeqiri (21) blühte neben dem neuen Sturmpartner ebenfalls merklich auf.

Diese Teamstützen führten Lausanne zum Aufstieg Bild 1 / 7 Legende: Der Torgarant Aldin Turkes kam mit dem Leistungsausweis von 16 Treffern aus Rapperswil-Jona. Diese Marke übertraf er bei Lausanne noch (24 Tore) und wird die Saison wohl als Liga-Topskorer beenden. Keystone Bild 2 / 7 Legende: Der Zauberlehrling Einst zu Juventus ausgeliehen, galt Andi Zeqiri immer als grosses Talent. Nun hat er es mit 20 Treffern für Lausanne unter Beweis gestellt. Auch in der Schweizer U21-Nati unter Mauro Lustrinelli hinterliess der 21-Jährige mit 5 Treffern in 4 EM-Quali-Spielen einen starken Eindruck. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Das Supertalent Dan Ndoye ist erst 19 Jahre alt, wird nächste Saison allerdings schon in der Ligue 1 Fuss zu fassen versuchen. Der Transfer zu Nizza erfolgte bereits im Januar, die Rückrunde absolvierte Ndoye aber noch bei seinem Ausbildungsklub. Er trat vor allem als Vorbereiter in Erscheinung (8 Assists). Keystone Bild 4 / 7 Legende: Der Captain Stjepan Kukuruzovic ist so etwas wie der Lieblingsspieler von Trainer Giorgio Contini. Die beiden arbeiteten schon bei Vaduz und St. Gallen zusammen. Zu gefährlichen Standards gesellen sich bei Kukuruzovic auch vereinzelte, aber meist umso sehenswertere Tore. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Der Zuverlässige Nach seinem kurzfristigen Wechsel von Luzern zu Lausanne erst nach Beginn der Meisterschaft war der 32-jährige Christian Schneuwly sofort gesetzt. Er verpasste fortan nur eine Partie wegen einer Gelbsperre. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Der Abräumer Elton Monteiro gehörte quasi zum Lausanne-Inventar, wagte in der Rückrunde der letzten Saison aber noch einmal ein Auslandabenteuer in Polen. Der Cousin des zurückgetretenen Weltenbummlers Gelson Fernandes verlieh der Abwehr die nötige Stabilität. Beim vogelwilden 4:5 gegen Aarau fehlte er. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Der Abgesetzte 29 Partien lang war Thomas Castella im Tor gesetzt und spielte 13-mal zu Null. Dann musste der 27-Jährige seinen Platz Mory Diaw abtreten, ehe er sich gegen Ouchy zurückmeldete. Wer holt sich in der Super League den Stammplatz? Keystone

Talent Dan Ndoye (19) wurde für seine guten Leistungen gar mit einem Vertrag bei Nizza in der Ligue 1 belohnt.

Eine Reihe weiter hinten brachten die Super-League-erprobten und ebenfalls torgefährlichen Christian Schneuwly und Stjepan Kukuruzovic die nötige Routine. Elton Monteiro schliesslich kehrte nach einem kurzen Abstecher nach Polen zurück und etablierte sich bald als Pfeiler in der besten Abwehr der Liga.

Das neue Stadion lockt

Wie die Mannschaft in der Super League aussehen wird, ist noch ungewiss. Im kommenden Oktober zieht Lausanne von der in die Jahre gekommenen Pontaise ins neue Stadion La Tuilière im Norden der Stadt um. Auch ein Trainingscampus soll bis 2024 entstehen.

Legende: Stade de la Tuilière Die neue Heimat für Lausanne-Sport fasst 12'600 Plätze und dürfte im Oktober einzugsbereit sein (Bild vom 11. Februar 2020). Keystone

Angesichts der grossen Ambitionen ist nicht auszuschliessen, dass Lausanne wie Rivale Servette gekommen ist, um zu bleiben – und bereits in der ersten Saison zurück im Oberhaus einige Spuren hinterlassen wird.