FC Wil: Wohin steuert das sinkende Schiff?

Der Abgang der türkischen Investoren bedeutet für die Spieler des FC Wil empfindliche Lohneinbussen. Wer springt ab – und welche Konsequenzen zieht der Klub?

«Ich weiss es nicht», sagt Roger Bigger auf die Frage, weshalb die Investoren um Mehmet Nazif Günal ausgestiegen sind. Ähnlich ratlos dürfte Wils Präsident sein, was die Zukunft seines Kaders betrifft. Bekannte Namen hat der Ruf des Geldes in der jüngeren Vergangenheit in die Ostschweiz gelockt:

Arnaud Bühler (32) verliess Lausanne im Sommer 2016 trotz Aufstieg

Johann Vonlanthen (31) kam vor einem Jahr zum FC Wil

Mattia Bottani (25) spielte bis August 2016 vier Jahre für den FC Lugano

Jocelyn Roux (30) spielte vor 7 Jahren noch in der Europa League

Laut Bigger hat Günal 18 Millionen Franken in Wil investiert. Von Monatslöhnen um 15'000 Franken wird gemunkelt – während sonst in der Challenge League viele Spieler keine 5000 Franken verdienen. Es ist daher äusserst fraglich, welche Spieler den Ostschweizern trotz Lohneinbussen die Treue halten werden.

Zudem fragt man sich: Wann kehrt beim FC Wil die Vernunft ein? Schon zum dritten Mal in diesem Jahrtausend scheitert der Klub an seinen übersteigerten Ambitionen:

2002 Biggers Vorgänger Andreas Hafen fliegt als Betrüger auf. Bei seinem Arbeitgeber UBS hat er 48 Millionen abgezweigt und rund ein Viertel davon in den FC Wil gesteckt.

Biggers Vorgänger Andreas Hafen fliegt als Betrüger auf. Bei seinem Arbeitgeber UBS hat er 48 Millionen abgezweigt und rund ein Viertel davon in den FC Wil gesteckt. 2003 Kaum im Amt, holt Bigger 2003 den Investor Igor Belanow, der fast die ganze Mannschaft auswechselt. Doch dem Ukrainer vergeht innert Jahresfrist die Lust – und die Spieler warten teils Monate auf den Lohn

