Das Spitzenspiel der 16. Runde im leeren Letzigrund bot Spektakel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Im Mittelpunkt standen die beiden Torhüter Mateo Matic (GC) und Justin Hammel, die beide mehrere erstklassige Paraden zeigten.

Hammel, der sein Debüt bei den Profis gab, verhinderte in der Startphase mehrmals einen Rückstand der Gäste. In der 54. Minute musste sich der 20-Jährige ein erstes Mal geschlagen geben, als Petar Pusic einen Pass von Shkelqim Demhasaj zur 1:0-Führung verwertete. In der Nachspielzeit traf Nikola Gjorgjev zum 2:0.

Kriens beendet Negativserie

Im zweiten Spiel beendete Kriens die Negativserie von 10 sieglosen Spielen. Das Team von Bruno Berner setzte sich im Strichduell bei Absteiger Neuchâtel Xamax 1:0 durch und feierte den ersten Meisterschaftssieg seit dem 20. Oktober. Den Treffer des Abends in der Maladière erzielte Liridon Mulaj kurz nach der Pause, womit das Debüt von Andrea Binotto als Trainer der Neuenburger missglückte.