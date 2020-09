GC gewinnt sein erstes Spiel der Challenge-League-Saison zuhause dank Toren von Nuno Pina, Giotto Morandi und Petar Pusic mit 3:2.

Routinier Davide Callà hatte Winterthur in Führung geschossen.

Im zweiten Spiel des Abends gibt Absteiger Thun gegen Lausanne Ouchy eine 2-Tore-Führung aus der Hand.

Davide Callà sorgte in der 26. Minute für die Führung der Gäste, doch GC reagierte postwendend. Nur zwei Minuten später erzielte Nuno Pina den Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Giotto Morandi, der die Grasshoppers in Führung schoss. In der 61. Minute baute Petar Pusic die Führung mit einem sehenswerten Freistoss auf 3:1 aus. Der Anschlusstreffer vom Punkt durch Roman Buess in der 69. Minute war nur noch Resultatkosmetik.

Thun gibt Führung aus der Hand

Nach 45 Minuten sah alles nach einem Heimsieg für den FC Thun gegen Lausanne Ouchy aus. Ridge Munsy (6. Minute) und Dominik Schwizer (41. Minute) hatten die Berner Oberländer in Führung gebracht. Doch nach dem Seitenwechsel gerieten die Gastgeber unter Druck und kassierten durch einen Doppelschlag von Yanis Lahioul (52. und 63. Minute) noch den Ausgleich.

Legende: Auftakt misslungen Der FC Thun mit Torschütze Ridge Munsy (rechts) muss sich gegen Stade Lausanne Ouchy mit einem 2:2 begnügen. Keystone