YB verliert am 4. Spieltag der CL-Gruppenphase in Villarreal 0:2.

Zu den Gegentoren führen Aussetzer in der Berner Abwehr, der vermeintliche Ausgleich wird vom VAR annulliert.

Manchester United wird in Atalanta von Cristiano Ronaldo gerettet.

Wie sich die Bayern und Juventus die Achtelfinals-Tickets sicherten und was sich sonst noch in den anderen Gruppen ereignete, lesen Sie hier.

Ein Freistoss von Michel Aebischer, ein Kopfball von Nicolas Bürgy, der Abstauber von Christian Fassnacht. Und plötzlich war die Berner Fussballwelt in Villarreal nach 55 Minuten wieder in Ordnung. Doch nur solange, bis Schiedsrichter Serdar Gözübüyük die bei Torschützen mittlerweile so gefürchtete Choreografie ausführte: Griff ans Ohr, in die Luft gezeichnetes Rechteck und dann der Marsch zum Bildschirm. Und tatsächlich: Der VAR hatte Bürgy des Abseits überführt, das vermeintliche 1:1 zählte nicht.

01:33 Video VAR lässt YB-Jubel verstummen Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Hast du kein Glück ...

Die ersatzgeschwächten Young Boys (gleich 9 Akteure fehlten verletzt) liessen sich dadurch nicht aufhalten. Fabian Rieder überlobte Villarreal-Goalie Geronimo Rulli nach dessem Ausflug, sah seinen Schuss aber von Raul Albiol auf der Linie geklärt (64.). Meschack Elia forderte nach einem harten Zweikampf einen Penalty (68.). Dass YB bis zum Schluss noch auf Punkte hoffen konnte, lag auch am starken Guillaume Faivre. Der Vertreter von David von Ballmoos glänzte nach 70 Minuten mit einigen guten Reaktionen.

Schliessen 05:39 Video Kompakte Zusammenfassung Villarreal - YB Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 00:26 Video Elia fordert Penalty – erfolglos Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 00:49 Video Rieder vertändelt den Ball – Danjuma mit der Entscheidung Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Seinen Vorderleuten wollte indes trotz vorbildlicher Moral kein Tor mehr gelingen. Allen voran der auffällige Captain Fassnacht, der vor der Partie «mehr Mut» gefordert hatte, hätte sich einen Treffer redlich verdient. Das Tor fiel indes auf der anderen Seite: Nach einem neuerlichen Defensiv-Lapsus von Rieder machte Arnaut Danjuma den Deckel drauf (89.). So setzte es die 4. Niederlage aus den letzten 5 Pflichtspielen ab. Hast du kein Glück, kommt auch noch Pech dazu, wäre wohl die passende Phrase.

Tabelle Gruppe F 1. ManUnited 7 2. Villarreal 7 3. Atalanta 5 4. YB 3

Guter Start, aber eine Unachtsamkeit

Die Berner – diesmal gegen Villarreal mit einer Viererkette in der Abwehr – waren defensiv konzentriert und doch auch mutig in die Partie gestartet, was sich in Form von Nadelstichen manifestierte. Vincent Sierro setzte schon nach 3 Minuten mit seinem Distanzversuch eine Duftmarke, Fassnacht hatte mit seinem Volley-Versuch aus spitzem Winkel eine weitere gute Chance (25.).

Doch das 0:0 im Estadio de la Ceramica blieb auf beiden Seiten zerbrechlich. Nach 35 Minuten machte eine Unachtsamkeit dann die aufmerksame Berner Startphase zunichte. Nach einem Eckball für Villarreal schlich sich Mario Gaspar im Rücken der YB-Abwehr davon. Völlig freistehend konnte er den Ball mit dem Kopf auf Etienne Capoue querlegen, welcher Faivre im zweiten Anlauf bezwang.

Schliessen 00:30 Video Fassnacht scheitert volley Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 01:13 Video Capoue schiesst Villarreal in Führung Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 02:34 Video Bürgy: «Goalie hechtete extra in mich hinein» Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 01:16 Video Rieder: «Mein Fehler regt mich sehr auf» Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 01:21 Video Faivre: «Das ist schon bitter» Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen 01:58 Video Wagner: «Uns hat auch das Spielglück gefehlt» Aus Sport-Clip vom 02.11.2021. abspielen

Atalanta vergibt Sieg gegen ManUnited

Im Parallelspiel der Gruppe F musste sich Atalanta zuhause mit einem 2:2 gegen Manchester United begnügen. Josip Ilicic traf bereits nach 12 Minuten zum 1:0 für die Italiener, wobei ManUnited-Keeper David de Gea keine gute Figur machte. Mit dem Pausenpfiff glich Cristiano Ronaldo, schön von Bruno Fernandes bedient, aus. Duvan Zapata traf aus kurzer Distanz zum 2:1 (58.). Als die «Nerazzurri» schon dem Sieg entgegenblickten, schlug abermals Ronaldo zu (90.).

05:05 Video Zusammenfassung Atalanta - ManUnited Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

Am 23. November kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Villarreal und ManUnited. Zugleich kämpft YB zuhause gegen Atalanta darum, sich doch noch die Möglichkeit des europäischen Überwinterns offenzuhalten.