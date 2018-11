Paris gewinnt das 5. Gruppenspiel der Champions League zu Hause gegen Liverpool mit 2:1.

Paris und Liverpool können die Qualifikation für die Achtelfinals beide noch aus eigener Kraft meistern.

Im weiteren Spiel der Gruppe C schlägt Napoli erwartungsgemäss Roter Stern Belgrad 3:1.

Paris hat im CL-Heimspiel gegen Liverpool einen wichtigen Heimsieg einfahren können. Bei einer Niederlage wären die Franzosen bereits ein Gruppenspiel vor Schluss ohne Chance auf die Qualifikation für die Achtelfinals gewesen. So aber würden die Hauptstädter mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Roter Stern Belgrad definitiv in der K.o.-Runde stehen.

Die Liverpooler, bei welchen Xherdan Shaqiri in der 77. Minute eingewechselt wurde, können trotz der Niederlage noch aus eigener Kraft die Qualifikation meistern. Ein 1:0-Erfolg zuhause gegen Napoli würde den Engländern reichen. Erzielen die Italiener einen Treffer, braucht Liverpool einen Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied.

Paris von Anfang an dominant

Die Gastgeber liessen in der wegweisenden Partie nie Zweifel aufkommen. Von Beginn an dominierte PSG und kam folgerichtig in der 13. Minute durch Juan Bernat zum Führungstreffer. Der Aussenverteidiger, der bereits in der letzten CL-Partie traf, nutzte eine ungenügende Kläraktion von Virgil van Dijk zum Tor.

Ganz so dominant spielte Paris nicht weiter. Trotzdem kam es nach einem schnellen Konter durch Neymar zum 2:0 (37.). Sehenswert: Wie Kylian Mbappé Aussenverteidiger Joe Gomez überlief.

Elfmeter - ja oder nein?

Zu reden gaben in der Folge 2 Strafraumszenen.

Als Angel Di Maria kurz vor der Pause Sadio Mané stoppte, entschied Schiedsrichter Szymon Marciniak auf Elfmeter. James Milner vollstreckte zum Anschlusstreffer.

Wie hätten Sie entschieden, als Mané fiel? Elfmeter. Elfmeter. % Abstoss. Abstoss. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Nicht gepfiffen hat er jedoch, als Neymar im Strafraum fiel (81.).

Wie hätten Sie entschieden, als Neymar fiel? Elfmeter. Elfmeter. % Weiterspielen. Weiterspielen. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Napoli gegen Belgrad ohne Probleme

Ohne Mühe schlug Napoli zu Hause Roter Stern Belgrad. Überzeugen konnte Dries Mertens, der die Tore zum 2:0 und 3:0 erzielte. Zum Schluss stand es 3:1 für die Italiener, die damit im letzten Spiel sogar mit einer Niederlage weiterkommen könnten.

