3 Explosionen am BVB-Bus: Spiel abgesagt

Vor dem Champions-League-Viertelfinal zwischen Dortmund und Monaco ist es zu mehreren Explosionen am BVB-Bus gekommen. Das Spiel wurde abgesagt.

Dortmund-Geschäftsführer Watzke: «Die Mannschaft ist geschockt» 2:53 min, vom 11.4.2017

Explosionen am BVB-Bus

Marc Bartra wurde verletzt

Das Spiel wurde abgesagt und auf Mittwoch, 18:45 Uhr verschoben

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Schock vor dem Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco: Kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund zum Stadion sind in der Nähe des Fahrzeugs 3 Sprengsätze explodiert. Der BVB-Bus wurde nach Angaben des Klubs an zwei Stellen beschädigt.

Nach Polizeiangaben waren die Sprengsätze an der Strasse deponiert. Über die Urheber wurde bislang nichts bekannt.

« Die ganze Mannschaft ist in einer Schockstarre. Solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf. » Hans-Joachim Watzke

BVB-Geschäftsführer

Bartra verletzt

Wie der BVB erklärte, wurde Abwehrspieler Marc Bartra verletzt in ein Spital gebracht. Er wurde offensichtlich von Splittern der zerborstenen Rückscheibe an der Hand verletzt. Ob er im Spiel, das am Mittwoch um 18:45 Uhr nachgeholt werden soll, auflaufen kann, ist fraglich.

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Monacos Fans zeigten Grösse und skandierten während den ungewissen Minuten den Namen des Gegners. Nach der Spielabsage empfahl Dortmund den Fans, zunächst noch im Stadion zu bleiben und Ruhe zu bewahren, um eine geordnete Abreise zu gewährleisten. Diese fand nach Polizeiangaben auch statt.

Monacos Fans bejubeln BVB 0:31 min, vom 11.4.2017

Sendebezug: SRF info, sportlive, 11.4.17, 20:30 Uhr