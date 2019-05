Halbfinal in der Champions League. Voll im Titelrennen in der Premier League. Und doch ist es mehr als wahrscheinlich, dass Liverpool am Ende der Saison leer ausgehen wird:

Nach dem 0:3 im Halbfinal-Hinspiel in Barcelona brauchen die Engländer in der Champions League am Dienstag an der Anfield Road ein kleines Fussball-Wunder, um noch in den Final einzuziehen.

1 Punkt liegt das Team von Jürgen Klopp in der Liga hinter Leader Manchester City. Doch es sind nur noch 2 Runden zu spielen.

Besonders bitter ist die Tatsache, dass Liverpool in Barcelona über weite Strecken einen starken Auftritt gezeigt hat. «Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was wir noch hätten besser machen können», meinte dann auch Trainer Jürgen Klopp.

Doch auch für ihn ist klar, dass unter normalen Umständen am Dienstag das Aus in der «Königsklasse» erfolgt. «Wir werden es versuchen, aber es wird schwierig – was soll ich sagen», meinte Klopp: «Es ist Barcelona. Und wenn sie auf Konter spielen können, hilft uns das nicht. Das ist schwer zu verteidigen.»

Auch in der Meisterschaft hat es Liverpool nicht mehr in den eigenen Füssen. Und während die «Reds» noch in der «Königsklasse» gefordert werden, kann sich Manchester City voll auf die Liga fokussieren.

Restprogramm Liverpool und Manchester City 37. Runde

Newcastle - Liverpool

Manchester City - Leicester

38. Runde

Liverpool - Wolverhampton

Brighton - Manchester City



Ebenfalls bitter: Mit der aktuellen Anzahl Punkte in der Liga (91) wäre Liverpool in 10 der letzten 12 Saisons Meister geworden. So aber könnte das Warten auf einen Titelgewinn sowohl in der Champions League (letztmals 2005) als auch in der Meisterschaft (letztmals 1990) weitergehen.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bringt die Erinnerung an das Endspiel 2005. Da lag Liverpool gar bis zur 54. Minute mit 0:3 in Rückstand, ehe noch der Ausgleich und anschliessend der Sieg im Penaltyschiessen gelang. Eine magische Nacht wie damals in Istanbul wird auch am Dienstag an der Anfield Road gefragt sein.

