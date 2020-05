Auf dem Weg in den Champions-League-Final liess sich Liverpool 2019 auch von einem 0:3 im Halbfinal-Hinspiel in Barcelona nicht stoppen. Wir zeigen das Rückspiel am Mittwoch noch einmal bei SRF.

Legende: Georginio Wijnaldum und Captain Jordan Henderson feiern die Sternstunde an der Anfield Road. Keystone

«Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was wir noch hätten besser machen können.» Diese Worte wählte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League 2019. Dabei hatten seine «Reds» gerade mit 0:3 in Barcelona verloren. Der Final schien in weiter Ferne.

Doch dann schrieb sein Team am 7. Mai 2019 an der Anfield Road Fussball-Geschichte. Nach nur 56 Minuten hatte das Heimteam die Hinspiel-Hypothek wettgemacht; die Zuschauer-Tribünen endgültig zum Beben brachte schliesslich der Belgier Divock Origi 10 Minuten vor dem Ende mit dem 4:0.

Das Spiel auf SRF zwei und in der Sport App

Wir lassen den legendären CL-Moment noch einmal aufleben. Am Mittwoch, 6. Mai, können Sie die verrückte Partie ab 20:10 Uhr auf SRF zwei mitverfolgen. Im Stream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App kann die Partie ebenfalls geschaut werden.