Atletico: Leverkusen, Torres und die Stadionfrage im Fokus

Heute, 10:22 Uhr

Die Tage von Atleticos Heimstätte Vicente Calderon sind gezählt. Bevor es ab nächster Saison in ein «neues» Stadion geht, soll an der ehrwürdigen Heimstätte der Fussball noch einmal hochgelebt werden – so auch in der Champions League gegen Leverkusen.

sta