An die euphorischen Jubelszenen im Camp Nou vor 4 Jahren wird Lionel Messi in diesen Tagen besonders gern zurückdenken. 3 späte Tore, ein denkwürdiges 6:1, Champions-League-Geschichte: Dem FC Barcelona war 2017 im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Paris St-Germain ein historisches Comeback gelungen – am Mittwoch hoffen die Katalanen in Paris auf das nächste Wunder.

Denn dieses Mal muss Barça im Prinzenpark ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen. Genauso wie beim 0:4 damals benötigen Messi und Co. zumindest 4 Tore. «Es gibt immer ein 2. Spiel, aber unsere Chancen sind sehr gering», sagte Trainer Ronald Koeman.

Zuletzt war Barcelona vor 14 Jahren gegen den FC Liverpool schon im Achtelfinal gescheitert. Allerdings lief es auch in den letzten Jahren nicht nach Wunsch. Letztmals hatten es die Spanier 2015 bis in den Final geschafft. Damals sicherten sie sich dank einem Sieg gegen Juventus Turin den Titel.

Messis letzter CL-Auftritt für Barça?

Für die Spanier ist das Duell beim französischen Starensemble auch ein Spiel der letzten Chance – denn es geht um Messis Zukunft. Der 33-jährige Argentinier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, liebäugelt nach 2 Dekaden in Barcelona schon länger mit dem Abschied.

Für Messi könnte es also der letzte Champions-League-Auftritt im Trikot der «Blaugrana» werden. Neben Manchester City gilt auch PSG mit dem argentinischen Coach Mauricio Pochettino als stark interessiert. Pochettino wurde nur 150 km entfernt von Messis Heimat Rosario geboren, beide starteten ihre Karrieren bei den Newell's Old Boys.

«Es könnte wirklich sein, dass es Messis letztes internationales Spiel für Barcelona wird», weiss auch Jordi Quintilla. Der Mittelfeldspieler des FC St. Gallen kennt den Superstar aus seiner Zeit beim B-Team Barcelonas. Sein aktueller FCSG-Teamkollege Jérémy Guillemenot, ebenfalls mit Vergangenheit in Barças 2. Mannschaft, ist gleicher Meinung. Der Stürmer sagt aber: «Der FC Barcelona ohne Messi, das wäre sehr sonderbar.»

