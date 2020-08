Bild 1 / 4 Legende: Lionel Messi Der Barça-Talisman führte sein Team im Achtelfinal-Rückspiel mit einem Traumsolo zum Sieg. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Robert Lewandowski Mit 13 Toren ist der Pole der aktuell beste Torschütze in dieser CL-Saison. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Marc-André ter Stegen Der Deutsche wird in Spanien als «Messi mit Handschuhen» bezeichnet. Nur in der Nationalmannschaft konnte sich ter Stegen noch nicht durchsetzen. imago images Bild 4 / 4 Legende: Manuel Neuer Er ist sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern die unangefochtene Nummer 1. Der 34-Jährige hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unlängst bis 2023 verlängert. imago images

«Lionel Messi ist der Superstar des letzten Jahrzehnts.» Dies die Worte von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kurz vor dem Abflug der Bayern nach Portugal. Dort trifft sein Team am Freitag im CL-Viertelfinal im Estádio da Luz von Lissabon auf den FC Barcelona.

Wir müssen ihm die Freude am Spiel nehmen.

Und pünktlich zu diesem Duell präsentiert sich Messi in Bestform. Beim Viertelfinal-Einzug gegen Napoli dribbelte der Argentinier bei seinem Tor zum 2:0 die halbe Abwehr der Italiener schwindlig und zirkelte den Ball im Fallen ins lange Eck. «Wir müssen ihn aufmerksam beobachten und ihm aggressiv und taktisch klug die Freude am Spiel nehmen. Dann haben wir gute Voraussetzungen», so der Bayern-Boss.

Legende: Der Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigges FC Bayern kann diese Saison das Triple aus Champions League, Bundesliga und Pokal gewinnen. Keystone

Lewandowski «in der Form seines Lebens»

Gute Voraussetzungen haben die Bayern aber auch dank ihrem Superstar. Robert Lewandowski hat in dieser Saison in 44 Pflichtspielen 53 Tore erzielt. Eine beeindruckende Quote.

Auch deshalb findet sein Klub-Boss nur lobende Worte: «Robert ist in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht.» Und der Torjäger selbst dürfte doppelt motiviert sein. Für den bald 32-Jährigen geht es noch um den Torrekord in einer CL-Saison. Derzeit steht Lewandowski bei 13 Treffern. 4 fehlen zum Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2013/14.

Nummer 1 gegen Nummer 2

Damit die beiden Ausnahmestürmer überhaupt zum Torjubel ansetzen können, müssen erst einmal zwei Ausnahmetorhüter bezwungen werden. Mit Manuel Neuer und Marc André ter Stegen stehen sich die aktuellen Nummern 1 und 2 der deutschen Nationalmannschaft gegenüber.

Manuel ist Weltklasse, ter Stegen auf dem Weg dahin.

Der Barça-Keeper macht längst keinen Hehl mehr daraus, dass er sich als eigentlichen Stammkeeper im Tor der DFB-Elf sieht. Bayern-Boss Rummenigge hat auch in dieser Debatte seine Meinung. «Manuel ist Weltklasse, ter Stegen auf dem Weg dahin», sagt der 64-Jährige diplomatisch.

Das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Nationalgoalies steht neben dem Vergleich der Torjäger Lionel Messi und Robert Lewandowski also besonders im Fokus.