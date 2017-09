Basel gegen Benfica – und den «Portugal-Fluch»

Gegen portugiesische Teams sah der FCB in der Champions League selten gut aus. Ein Blick in die Vergangenheit.

FCB gegen portugiesische Klubs – keine Erfolgsgeschichte 2:39 min, vom 25.9.2017

Ob nun Sporting, Benfica oder Porto: Musste Basel in der Champions League gegen ein portugiesisches Team ran, sah der amtierende Schweizer Meister selten Land: In 6 Duellen mit den Lusitanern gingen 4 Spiele verloren, 2 mal reichte es zu einem Remis. Trotz der Sieglosigkeit sind nicht alle Erinnerungen an Matches gegen Klubs aus Portugal eine komplett triste Angelegenheit.

Die bitterste CL-Erfahrung...

...machte Basel 2008. Das lag primär nicht an Gruppengegner Sporting. Zwar ging das Hinspiel in Lissabon (0:2) ebenso verloren wie die Reprise in Basel (0:1). Doch richtig schmerzhaft wurde es für den FCB beim 0:5-Debakel in Donezk. Erstmals seit 6 Jahren hatte Basel den Einzug in die Königsklasse geschafft. Mit nur einem Punkt und einer Tordifferenz von -14 ging das Team von Christian Gross indes regelrecht unter.

Die süsseste Niederlage...

...gegen eine Mannschaft aus den Reihen des aktuellen Europameisters bezog Basel im Oktober 2011: Die 0:2-Heimniederlage gegen Benfica stand am Anfang einer Erfolgsserie. 2 Wochen später trotzte «Rotblau» den Portugiesen ein 1:1 ab. Es folgte ein 3:2-Sieg gegen Otelul Galati. Und schliesslich das legendäre 2:1 gegen Manchester United, das den sensationellen Einzug in die K.o-Phase bedeutete.

Geplatzte Träume...

...erlebte das Team vom Rheinknie im Achtelfinal-Rückspiel 2015. Der FC Porto zeigte sich im heimischen Estadio do Dragao gnadenlos und zerzauste den FCB gleich mit 4:0. Dabei waren die Schweizer mit intakten Chancen und grossen Hoffnungen nach Portugal gereist: Dank eines Tores von Derlis Gonzalez hatte sich Basel zuhause ein 1:1 erkämpft.

Basels 7. Anlauf: Können die Schweizer endlich den «Portugal-Fluch» überwinden und in der Champions League gegen ein portugiesisches Team gewinnen?

