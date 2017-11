Basler Duo frischt an der Herbstmesse Kindheitserinnerungen auf

In unserer CL-Serie versuchen sich die FCB-Spieler in ungewohnter Umgebung. Heute: Albian Ajeti und Cedric Itten an der Herbstmesse.

Auf einem Rundgang durch die Basler Herbstmesse wagte sich das FCB-Duo Albian Ajeti und Cedric Itten auch auf die ganz wilden Bahnen und frischte Kindheitserinnerungen auf. Im Video gibt's das Resultat. Ajeti/Itten beim Messebesuch 3:45 min, vom 22.11.2017 Renato Steffen hat sich als Hilfskoch bei einem Basler Restaurant probiert. Wie er sich in der Küche geschlagen hat, erfahren Sie im Beitrag: Renato Steffen als Hilfskoch 4:11 min, vom 31.10.2017 In der 3. Folge durfte Captain Marek Suchy mit den besten Basler Tambouren proben. Zum Video: Marek Suchy als Tambour 3:42 min, vom 18.10.2017 In der 2. Folge setzte sich Ricky van Wolfswinkel ans Steuer eines «Drämmli». Wie sich der FCB-Angreifer als Tramchauffeur schlug, sehen Sie im Video. Ricky van Wolfswinkel als «Drämmli»-Chauffeur 4:15 min, vom 27.9.2017 In der 1. Folge versuchte sich Manuel Akanji als Fährmann. Wie sich der Nati-Verteidiger anstellte, sehen Sie im Video: Manuel Akanji als Fährmann auf dem Rhein 4:45 min, vom 12.9.2017

