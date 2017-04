Bayern und die Lebensversicherung namens Lewandowski

Bayern München geht gegen Real Madrid mit einer 1:2-Hypothek ins Rückspiel des CL-Viertelfinals. Alle Hoffnungen des deutschen Rekordmeisters ruhen auf ihrem wiedergenesenen Topskorer Robert Lewandowski.

Dass Robert Lewandowski bei Bayern München eine entscheidende Rolle spielt, ist hinlänglich bekannt. Wie wichtig der Pole für den deutschen Rekordmeister ist, wurde in den letzten Spielen deutlich:

4:1-Sieg gegen Dortmund: Lewandowski steuert beim klaren Erfolg im ewigen Duell gegen den BVB zwei Tore bei, verletzt sich aber an der Schulter.

1:2-Niederlage gegen Madrid: Ohne den verletzten Polen kassieren die Bayern im Hinspiel eine schmerzliche Niederlage. Thomas Müller kann den Topskorer nicht annähernd ersetzen.

Nullnummer gegen Leverkusen: Auch in der Bundesliga reicht es dem Münchner Ensemble ohne Lewandowski nicht zum Sieg.

« Ich bin sehr zufrieden, dass ich dabei bin und in Madrid spielen kann. » Robert Lewandowski



Lewandowskis Worte im klub-internen Interview dürften den Bayern-Fans wie Musik in den Ohren geklungen haben: «Mir geht es gut. Ich war heute im Training dabei, es war alles okay», liess der 28-Jährige an Ostern verlauten. «Ich bin sehr zufrieden, dass ich dabei bin und in Madrid spielen kann.»

«Ich hoffe, dass wir offensiv spielen, da wir die Tore brauchen», führte Lewandowski weiter aus und ergänzt: «Wir müssen auch defensiv stark spielen.»

Gerade in der Abwehr werden die Bayern aber weiterhin von Verletzungssorgen geplagt. Die Einsätze von Innenverteidiger Jérôme Boateng und Mats Hummels sind unsicher.

Real: Selbstvertrauen und Rekordjagd

Auf der anderen Seite geht Real Madrid nach dem 23. Liga-Sieg am Wochenende mit breiter Brust ins 24. Direktduell mit den Deutschen. Allen voran Cristiano Ronaldo: Der Portugiese avancierte im Hinspiel mit 2 Treffern zum Matchwinner. Zudem jagt der 32-Jährige einen weiteren Rekord: Noch 3 Treffer fehlen Ronaldo zur magischen Marke von 100 Champions-League-Toren.

