Milan Pavkov führt Roter Stern Belgrad am 4. CL-Spieltag mit seinem Doppelpack zum 2:0 über Liverpool.

Weil sich Napoli und PSG 1:1 trennen, ist die Ausgangslage in der Gruppe C plötzlich extrem spannend.

In der Gruppe A müssen die Schweizer Keeper Diego Benaglio (Monaco) und Roman Bürki (BVB) als Verlierer vom Platz.

Als der Ball zum 2. Mal in Liverpools Tor lag, rasteten die Fans im Rajko Mitic Stadion komplett aus. Mit eindeutigen Parolen hatten die Supporter von Roter Stern Belgrad schon vor der Partie ordentlich Stimmung gemacht.

Beide Teams waren mit offenem Visier in die Partie gestartet. Daniel Sturridge (17.) hätte die Gäste in Führung bringen müssen: Aus 5 Metern brachte es der Liverpool-Angreifer freistehend fertig, das Leder über die Latte zu setzen.

Der doppelte Pavkov

Besser machte es Milan Pavkov – und dann gleich doppelt. Erst drückte er den Ball nach einem Eckball von Marko Marin per Kopf über die Linie (22.).

Nur 7 Zeigerumdrehungen später doppelte der Serbe nach: An der Mittellinie fing er einen Fehlpass von James Milner ab, um anschliessend durch die gesamte Liverpool-Hintermannschaft zu tanzen und aus 25 Metern präzise abzuschliessen – 2:0. Wie beim ersten Treffer leistete Georginio Wijnaldum einzig Geleitschutz.

Champions League Resultate & Tabellen

Nach dem Seitenwechsel wurde Liverpool gefährlicher. Beim Pfostentreffer von Mohamed Salah (71.) fehlten Zentimeter. Die einsatzfreudigen Serben grätschten in jeden Ball und brachten die Führung über die Zeit.

Kein Sieger im Duell zwischen Napoli und PSG

Weil sich Napoli und PSG 1:1 trennten, ist die Ausgangslage in der Gruppe C plötzlich äusserst spannend: Napoli und Liverpool führen mit 6 Punkten vor PSG (5). Roter Stern hält bei 4 Zählern.

In einem umkämpften Duell gelang Juan Bernat mit dem Pausenpfiff die Führung für die Gäste aus Frankreich. Nach dem Seitenwechsel wurden die Italiener stärker. Dries Mertens (51./54.) scheiterte an Gianluigi Buffon und am eigenen Unvermögen. Dann aber nahmen Buffon und Thiago Silva den in abseitsverdächtiger Position stehenden José Callejon in die Zange (62.). Den fälligen Penalty verwandelte Lorenzo Insigne souverän zum 1:1-Schlussstand.

Bürki erstmals geschlagen, Monaco im freien Fall

Dortmund musste in der Gruppe A erstmals Federn lassen. Das Team vom Schweizer Keeper Roman Bürki war zuvor ohne Verlustpunkte und Gegentor geblieben. Bei Atletico Madrid verlor die Borussia 0:2. Nach Saul Niguez' trockenem Abschluss zur Führung (33.), von Manuel Akanji noch abgefälscht, doppelte Antoine Griezmann nach: Er vollendete 10 Minuten vor Schluss einen Konter zur Vorentscheidung. Für Dortmund war es die erste Niederlage überhaupt unter Lucien Favre.

Legende: Von seinen Vorderleuten wenig angetan Diego Benaglio. Getty Images

Nur in eine Richtung geht es für Monaco. Nämlich nach unten. Frankreichs Meister von 2017, derzeit nur Vorletzter der Ligue 1, bringt auch in der Champions League keinen Fuss vor den anderen und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Gegen Brügge setzte es eine 0:4-Heimschlappe ab. Diego Benaglio konnte einem dabei leidtun. Der frühere Nati-Keeper wurde von seinen Vorderleuten komplett im Stich gelassen.

Sendebezug: SRF 3, Abendbulletin, 6.11.2018, 21:05 Uhr