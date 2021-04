Champions League am Mittwoch

Legende: Bleibt er dem BVB auch ohne Champions League erhalten? Erling Haaland. Keystone

Mit 10 Treffern ist Erling Haaland der erfolgreichste Torschütze der laufenden Champions-League-Saison. Die Dortmunder Lebensversicherung besitzt beim BVB einen Vertrag bis 2024, der erst im Sommer 2022 eine Ausstiegsklausel von rund 75 Millionen Euro enthält.

Trotzdem ist zurzeit offen, ob der 20-jährige Norweger den Borussen über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Sein Berater Mino Raiola wurde in den vergangenen Wochen bei mehreren Top-Klubs vorstellig, Gerüchte über einen möglichen Abgang des Stürmers machen schon länger die Runde.

Mit ein Grund für einen möglichen Wechsel: Dortmund droht, die Champions League nächste Saison zu verpassen. In der Bundesliga liegt der BVB 6 Runden vor Schluss 7 Punkte hinter dem viertplatzierten Frankfurt und der erneuten CL-Qualifikation zurück. Bleibt noch die Qualifikation via Champions-League-Titel. Der Gewinner der «Königsklasse» ist automatisch bei der nächsten Ausgabe dabei.

Pech im Hinspiel

Zunächst geht es darum, die scheinbar unüberwindbare Viertelfinal-Hürde Manchester City zu überspringen. Im Hinspiel hatten sich die Dortmunder achtbar geschlagen. Bei der 1:2-Niederlage in Manchester zeigte das Team von Trainer Edin Terzic eine starke Leistung, bekundete aber Pech: Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Jude Bellingham in der 37. Minute wurde aberkannt, das 1:2 kassierte man erst in der 90. Minute.

Die Ausgangslage für ein Weiterkommen von Manuel Akanji und Co. ist trotzdem nicht aussichtslos. Dank dem Auswärtstor von Marco Reus würde dem BVB ein 1:0-Sieg für den erstmaligen Einzug in die Halbfinals der «Königsklasse» seit 2013 reichen. Ein Einsatz von ebendiesem Reus ist aber fraglich. Der Captain der Borussen musste beim 3:2-Sieg gegen Stuttgart am Samstag angeschlagen ausgewechselt werden.

Immerhin scheint Manchester City derzeit verwundbar. Am Wochenende strauchelte der unangefochtene Leader der Premier League gegen Leeds und kassierte beim 1:2 eine in dieser Saison selten gewordene Niederlage.