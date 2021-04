Edin Terzic verstand die Welt nicht mehr. Der Penalty-Schock steckte dem Trainer von Borussia Dortmund tief in den Knochen. «Wir haben jedes Jahr Schiedsrichterschulungen. Dort wurde uns vor der Saison ganz klar gesagt: Wenn man sich selbst an die Hand köpfelt, wird es nicht als regelwidrig angesehen», sagte Terzic mit Bezug auf die Szene, die dem BVB alle Halbfinal-Hoffnungen in der Champions League geraubt hatte.

Die Dortmunder waren virtuell eine Runde weiter, als Emre Can am Mittwoch beim Stand von 1:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City seinen Kopf in eine Flanke von Phil Foden hielt. Der Ball rutschte dem Nationalspieler von der Stirn an den Arm – Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande gab Elfmeter, Riyad Mahrez verwandelte (54.).

Der Videobeweis wurde für mich heute begraben.

Die Sky-Experten Dietmar Hamann und Ewald Lienen tobten nach der Schiedsrichter-Entscheidung: «Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Das ist skandalös. Wir haben den Videobeweis reingebracht, um die Sache gerechter zu machen. Wenn solche Sachen nicht zurückgenommen werden, dann weiss ich nicht, ob der Videobeweis eine Zukunft hat. Der Videobeweis wurde für mich heute begraben», so Hamann.

Ähnlich sah es Lienen: «Wir haben Interpretationen, die geisteskrank sind», sagte der Ex-Coach. «Diese Handsituationen sind für mich lächerliche Geschichten, mit denen ich Spiele, Meisterschaften entscheide.»

Schiri-Diskussionen schon nach Hinspiel

«So richtig Glück hatten wir mit den Schiedsrichterentscheidungen in den letzten sieben Tagen nicht», stellte Terzic fest. Im Hinspiel war einem Tor von Jude Bellingham die Anerkennung verwehrt geblieben.

Can war einfach nur bitter enttäuscht. «Ich glaube in den Regeln steht, dass es kein Elfmeter ist», sagte er bei Sky. Die Lage ist kompliziert: Strafbar ist ein Handspiel laut Regel 12 nach unmittelbarer und absichtlicher Ablenkung durch den Kopf (was in diesem Fall vorlag) nicht. Allerdings ging Can auch mit deutlich abgespreiztem Arm zum Ball.

