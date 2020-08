Legende: Steht mit Leipzig vor dem grössten Spiel der Klub-Historie Julian Nagelsmann. imago images

Das Duell von RB Leipzig mit Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21:00 Uhr) im Champions-League-Halbfinal in Lissabon hat für Julian Nagelsmann durch das Wiedersehen mit Landsmann Thomas Tuchel eine besondere Note. Tuchel trainierte Nagelsmann 2007/08 in der 5. deutschen Liga beim FC Augsburg II.

Er war ein sehr unbequemer Spieler, weil er immer wissen wollte, wieso wir was machen.

Schon damals erkannte Tuchel das Talent von Nagelsmann. «Er war ein sehr unbequemer Spieler, weil er immer wissen wollte, wieso wir was machen, was der Grund dahinter ist», erzählte Tuchel. Nachdem sich Nagelsmann verletzt hatte, habe er den damals 20-Jährigen als Trainer des FC Augsburg II in der Landesliga mit Scouting-Aufgaben betraut. «Sein Talent konnte man in den Berichten sehen, die er abgeliefert hatte», sagte Tuchel. «Die haben gezeigt, dass er sich mit Details befasst, dass er Lösungen hat.»

Nagelsmann als jüngster Trainer überhaupt im Halbfinal

Nagelsmann ist mit 33 Jahren der jüngste Trainer, der je ein CL-Halbfinal erreichte. Als er 1987 auf die Welt gekommen war, debütierte beispielsweise Atletico-Trainer Diego Simeone bereits als Profi-Fussballer.

PSG kann wieder voll auf Mbappé zählen Kylian Mbappé, der junge Stürmerstar von Paris Saint-Germain, ist von einer Knöchelverletzung so weit genesen, dass er im Champions-League-Halbfinal zwischen PSG und Leipzig am Dienstag von Beginn an spielen kann. Im Viertelfinal gegen Atalanta Bergamo (2:1) kam Mbappé erst in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Trainer Thomas Tuchel sagte an einer Medienkonferenz, dass keine gesundheitlichen Gründe mehr dagegen sprächen, Mbappé in die Startformation zu stellen.

«Spiele gegen Thomas Tuchel sind immer interessant, weil er auch eine gute Idee vom Fussball hat. Ich hoffe, dass ich auch eine ordentliche Idee finden werde», sagte Nagelsmann. Nach José Mourinho (Tottenham) und Simeone könnte er mit Tuchel den nächsten besonderen Trainer-Charakter ausstechen.

Wer zieht in den CL-Final ein? RB Leipzig RB Leipzig % Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Parallelen in den Karrieren

Tuchels Karriere als Spieler war schon mit 24 Jahren wegen eines Knorpelschadens vorbei. Nagelsmann musste seine wegen eines kaputten Knies in eben jenen Augsburger Tagen beenden. «Die Beziehung, die Julian mit Tuchel durch ihre Zusammenarbeit hat, ist etwas Besonderes», erzählte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche.

Nagelsmann selbst wirkte zuletzt distanziert. «Das Verhältnis ist, seitdem er bei PSG ist, normal. Wir haben noch nie ein extrem inniges Verhältnis gehabt», sagte er. Hin und wieder gäbe es mal eine SMS. «Es ist nicht so, dass wir stetigen Austausch haben», sagte Nagelsmann.