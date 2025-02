Legende: Trifft derzeit am Laufmeter Ousmane Dembélé. imago images/PsnewZ/Dante Badano

Paris St-Germain gewinnt das Playoff-Hinspiel in der Champions League auswärts gegen Brest mit 3:0.

Ousmane Dembélé schnürt wie schon am Wochenende in der Ligue 1 einen Doppelpack.

In den weiteren Playoff-Spielen vom Dienstag kommt es zudem zum Kracher ManCity-Real, Juve-PSV und Sporting-BVB.

Brest – PSG 0:3

Paris St-Germain hat im französischen Playoff-Duell mit Brest vorgelegt. Nach dem 3:0-Auswärtssieg steht das Team von Luis Enrique mit einem Bein im Achtelfinal. Grossen Anteil am klaren Verdikt hatte Ousmane Dembélé mit zwei Toren. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer nach einem Angriff über die rechte Seite wuchtig zum 2:0 ins kurze Eck, ehe er in der 66. Minute nachdoppelte. Dembélé befindet sich derzeit in herausragender Form. Am letzten Spieltag der Ligaphase hatte er gegen Stuttgart dreimal getroffen, am vergangenen Wochenende steuerte er in der französischen Meisterschaft beim 4:1-Sieg gegen Monaco ebenfalls zwei Tore bei.

Resultate