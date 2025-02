Legende: Serhou Guirassy durfte nach einer Stunde vom Punkt antreten ... ... Sporting-Goalie Rui Silva ahnte aber die richtige Ecke. Keystone/AP/Martin Meissner

Borussia Dortmund verwaltet im Playoff-Rückspiel der Champions League das 3:0-Polster aus dem Hinspiel souverän und steht im Achtelfinal.

Neben PSG-Brest und Eindhoven-Juventus steht am Abend das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City im Fokus.

Dortmund – Sporting Lissabon 0:0 (Gesamt 3:0)

Die Champions League bleibt für das in der Bundesliga arg in Schieflage geratene Borussia Dortmund der Lichtblick. Nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel lief der BVB mit Nati-Keeper Gregor Kobel im Tor zuhause nie Gefahr, das Achtelfinal-Ticket noch zu verspielen. Der portugiesische Meister war überraschend ohne seine beiden Topskorer Viktor Gyökeres und Francisco Trincao in den Ruhrpott gereist, entsprechend blass präsentierten sich die Gäste in der Offensive. Dortmund konnte es sich in der Person von Serhou Guirassy sogar leisten, einen Foulpenalty zu verschiessen (58.). Am Freitag bekommt Dortmund für die Runde der letzten 16 entweder Aston Villa oder den OSC Lille zugelost.

