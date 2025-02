Legende: Über 90 Minuten im Einsatz Ardon Jashari im Duell mit Stefan Posch. IMAGO / Photo News

Brügge entscheidet das Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo nach einem späten Penaltytreffer mit 2:1 für sich.

Das Duell zwischen Feyenoord Rotterdam und Milan gibt es live auf SRF zwei.

Brügge – Atalanta Bergamo 2:1

Das erste Duell mit Atalanta Bergamo in der Klubgeschichte endete für Brügge mit einem spätem Sieg. Ein leichter Griff von Atalantas Isak Hien in das Gesicht von Landsmann Gustaf Nilsson in der Nachspielzeit taxierte Schiedsrichter Halil Umut Meler als penaltywürdiges Vergehen. Nilsson lief an und verwertete den Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer. Die Belgier, bei denen Ardon Jashari einmal mehr in der Startaufstellung stand, hatten gegen die Gäste fulminant losgelegt und jubelten in der 15. Minute dank Ferran Jutgla über den Führungstreffer. Diese hatte bis kurz vor der Pause Bestand, bis Mario Pasalic eine butterweiche Flanke von Davide Zappacosta per Kopf verwertete (41.). In der Schlussphase war der Favorit aus der Lombardei näher am Siegtreffer, ehe der umstrittene Penaltypfiff den Gästen einen Strich durch die Rechnung machte.

