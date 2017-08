Dank Torhüter-Bock: YB schafft späte Wende

Dank einem Last-Minute-Tor von Joker Jordan Lotomba haben Berner Young Boys Dynamo Kiew im Rückspiel der CL-Quali-Begegnung mit 2:0 gezwungen und die Hinspiel-Hypothek (1:3) wettgemacht.

Guillaume Hoarau eröffnet das Skore früh: Er verwandelt einen umstrittenen Elfmeter.

Die Schlussoffensive der überlegenen Berner fruchtet in der 89. Minute: Der eingewechselte Jordan Lotomba trifft.

YB trifft in den CL-Playoffs auf einen Hochkaräter: Teams wie Liverpool, Sevilla oder Napoli warten.

Lange sah es danach aus, als ob die beherzte Leistung der Young Boys gegen Dynamo Kiew nicht belohnt werden würde. Beim Stand von 1:0 vergaben die Berner in den Schlussminuten Grosschancen en masse und waren der Verzweiflung nahe.

Ravet scheitert per Fallrückzieher

Guillaume Hoarau, Jean-Pierre Nsame und speziell sehenswert Yoric Ravet scheiterten reihenweise am herausragend agierenden urkainischen Schlussmann Maxym Koval.

Doch dann bewies Coach Adi Hütter ein goldenes Händchen: In der 85. Minute brachte er den erst 18-jährigen Jordan Lotomba, nur vier Minuten später war der Youngster nach einem Eckball per Kopf für das 2:0 und damit die Entscheidung besorgt.

YB mit Glück und Wille zur frühen Führung

Bereits nach einer Viertelstunde hatten die Berner dank einem Elfmeter-Tor von Guillaume Hoarau die halbe Hypothek abgearbeitet – und dabei Fortuna gehörig in Anspruch genommen. Roger Assalé stellte sich im Strafraum geschickt an und «erzwang» das Foulspiel. Zuvor war der Ivorer zudem aus hauchdünnem Abseits gestartet.

Hoarau erzielt vom Punkt aus das 1:0

In der Folge versuchten die Young Boys, den aufkeimenden Spielfluss der Ukrainer mit Fouls zu ersticken – mit Erfolg. Speziell Kiews Aushängeschild Andrej Jarmolenko – im Hinspiel noch Torschütze und Assistgeber – kam überhaupt nicht zur Entfaltung.

Der erste und einzige Auftritt des Superstars fand in der 63. Minute statt: Aus nächster Nähe scheiterte er am kaum geprüften und hervorragenden agierenden Notnagel Marco Wölfli.

So geht es weiter

Die letzte Hürde für die Young Boys vor der definitiven Qualifikation sind die Playoffs. Da könnte mit Sevilla, Liverpool oder Napoli ein Schwergewicht warten. Die Auslosung findet am Freitag statt, gespielt wird am 15./16. und am 22./23. August.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 02.08.17, 20:10 Uhr