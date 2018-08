YB trifft bei seiner Champions-League-Premiere in der Gruppe H auf Juventus Turin, Manchester United und Valencia.

Damit empfangen die Young Boys unter anderem die Superstars Cristiano Ronaldo (Juventus) und Paul Pogba (Manchester United).

YB hat noch nie gegen einen seiner Gruppengegner gespielt.

Was will man mehr? YB misst sich bei seiner erstmaligen Teilnahme an der «Königsklasse» gleich mit drei Topadressen des europäischen Fussballs.

Juventus Turin: Dank Ronaldo noch mehr an Glanz gewonnen

Aus Topf 1 wurde den Young Boys Juventus Turin zugelost. Der italienische Meister der letzten 7 Jahre visiert nichts geringeres als den Champions-League-Titel an. 2015 und 2017 stand die «alte Dame» im Final, scheiterte aber auf der Zielgeraden. Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo erhoffen sich die Turiner aber noch einen Qualitätsschub. Klar ist: Die YB-Verteidigung wird alle Hände voll zu tun haben.

Manchester United: Basel als Vorbild

Mit ManUnited zog YB auch aus Topf 2 einen Hochkaräter. Der Vizemeister der vergangenen Premier-League-Spielzeit konnte in den letzten Jahren in der Champions League keine grossen Stricke reissen. Immerhin holten die «Red Devils» 2016 die Europa League. Dass das Team von Coach José Mourinho verwundbar ist, bewies der FC Basel erst kürzlich: in der vergangenen CL-Saison siegte der FCB zuhause mit 1:0 gegen ManUnited.

Valencia: Ein Traditionsklub auf dem Weg zurück nach vorne

Aus Topf 3 bekommt es der Schweizer Meister mit Valencia zu tun. Die goldenen Zeiten um die Jahrtausendwende mit zwei CL-Finalteilnahmen (2000, 2001), dem Gewinn des Uefa Cups (2004) sowie der Primera Division (2002, 2004) sind zwar passé. Doch Valencia ist dabei, in Spanien den Anschluss an die Top 3 wiederherzustellen. Im Kader der «Fledermäuse» stehen unter anderem Rodrigo Moreno, Michy Batshuayi oder Kevin Gameiro.

