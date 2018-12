Trotz Niederlage einen halbwegs erfolgreichen Abend feierte der Schweizer Eren Derdiyok. Nicht nur, weil er dank der Niederlage von Lokomotive mit Galatasaray nun in der Europa League spielen kann.

Er schoss in der 65. Minute den 2:3-Anschlusstreffer. Zwei Minuten später liess sein Teamkollege Sofiane Feghouli die Gelegenheit zum 3:3 aus. Er hämmerte einen Elfmeter an die Latte.

Moskauer zu harmlos

An der Schützenhilfe lag es also nicht, dass sich Lokomotive Moskau nicht auf Platz 3 hieven konnte. Porto gewann trotz bereits gesichertem Platz 1 seine Partie gegen Galatasaray letztendlich mit 3:2.

Lokomotive hat sich selbst um die Europa League gebracht. In einer bescheidenen Partie unterlagen die Russen nach einem Last-Minute-Treffer von Schalke in Gelsenkirchen. Bei einem Sieg hätten sie in der Europa League überwintern können.