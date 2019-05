Die Affiche klingt wie ein Final: Barcelona gegen Liverpool, beide fünffache Sieger der Champions League, beides Klubs mit grosser internationaler Strahlkraft und diversen Superstars in ihren Reihen. Wir haben vor dem grossen Halbfinal-Duell die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengefasst.

Direktduelle

Dreimal sind sich Liverpool und Barcelona in K.o.-Spielen von europäischen Wettbewerben bereits begegnet; 1976 im Halbfinal des Uefa-Cup, 2001 im Halbfinal der Europa League sowie 2007 im Achtelfinal der Champions League. In allen drei Duellen konnte sich Liverpool durchsetzen. Noch nie haben die Briten ein Spiel im «Camp Nou» verloren.

Legende: Im Rampenlicht Die Augen in Barcelona werden auch auf Liverpools Mo Salah gerichtet sein. imago images

Meisterkampf

Barcelona hat die Meisterschaft in der Primera Division bereits gewonnen, Liverpool befindet sich im Zweikampf um den Titel mit Manchester City. Kein Geheimnis, dass sich der Anhang der «Reds» den Titel in der Premier League sehnlicher wünscht als jenen in der Champions League.

Vergangenheit

Beide Teams haben die CL 5 Mal gewonnen. Liverpool letztmals 2005, davor gleich 4 Mal zwischen 1977 und 1984. Die grossen Erfolge von «Barça» liegen weniger lang zurück: 1992 gewannen die Katalanen die wichtigste Trophäe im europäischen Klubfussball erstmals, seit 2006 kamen 4 weitere Titel dazu.

Der Final-Fluch

6 Mal stand Liverpool-Coach Jürgen Klopp bereits in einem Final – 6 Mal verlor der Deutsche das Endspiel. «Das macht mich nicht zu einer gebrochenen Person oder so. Für mich bedeutet das Leben, es immer wieder zu versuchen», sagte der Deutsche.

Das sagen die Trainer

Ernesto Valverde (Barcelona): «Dass wir die Meisterschaft am Samstag gewonnen haben, ist auch für Mittwoch wichtig. Denn: Wir sind uns bewusst, wie schwer das wird. Liverpool ist ein Superteam.»

«Dass wir die Meisterschaft am Samstag gewonnen haben, ist auch für Mittwoch wichtig. Denn: Wir sind uns bewusst, wie schwer das wird. Liverpool ist ein Superteam.» Jürgen Klopp (Liverpool): «Die grosse Herausforderung in diesem Spiel ist es, ein grosses Frustrationspotenzial zu haben. Wenn Barcelona im Ballbesitz ist, sind sie nur schwer vom Ball zu trennen – das musst du akzeptieren. Aber es wird auch Momente geben, in denen wir den Ball haben, und dann müssen wir sofort Gefahr ausstrahlen.»

