In seiner ersten Saison bei Chelsea verfolgte Timo Werner der Ruf des Chancentods. Beweist er es im CL-Final nun allen?

Hero oder Zero: Wie beendet Werner die Saison?

Legende: Stand trotz ordentlicher Statistiken oft in der Kritik Timo Werner. Keystone

Mit 12 Toren und 15 Assists war Timo Werner in der abgelaufenen Saison der beste Skorer bei Chelsea. Trotzdem riss die Kritik am deutschen Stürmer nie ganz ab. Zu viele «Hundertprozentige» liess der 25-Jährige liegen.

Champions League nicht live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF hätte seinem Publikum den Champions-League-Final zwischen Manchester City und Chelsea sehr gerne live im TV präsentiert. Allerdings kann SRF das Spiel aus vertragsrechtlichen Gründen leider nicht live übertragen. Der Final der aktuellen Champions-League-Saison ist Teil des Rechtepakets der Swisscom-Tochter Blue. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt alle Tore und alle wichtigen Szenen des Finals nach Spielschluss in «Champions League – Goool» auf SRF zwei sowie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Zur Saisonmitte hatte Werner eine 1000 Minuten lange Torflaute durchlitten. Bilder von vergebenen Top-Chancen – beispielsweise auch im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid – verhalfen ihm im Internet zu zweifelhafter Berühmtheit. Auf der «Mission Henkelpott» könnte die harsche Kritik Werner aber sogar geholfen haben.

Abgehärtet hat sie ihn auf jeden Fall. «Mich haut so schnell wirklich nichts mehr um. Sicherlich ist das Fell, was ich mir über die Jahre zugelegt habe, nochmal etwas dicker geworden in den letzten Monaten», sagte der Vielgescholtene vor dem Champions-League-Final gegen Manchester City gegenüber Sport1.

Wer gewinnt die Champions League? Manchester City Manchester City % Chelsea Chelsea % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Bei keinem «Blues»-Spieler scheint das Saisonende am Samstag offener zu sein. Von der Erweiterung der unschmeichelhaften Video-Sammlung im Internet bis zur totalen Rehabilitation – für Werner ist alles möglich.

Die letzten 10 CL-Sieger Jahr Sieger 2020 Bayern München 2019 Liverpool 2018 Real Madrid 2017 Real Madrid 2016 Real Madrid 2015 Barcelona 2014 Real Madrid 2013 Bayern München 2012 Chelsea 2011 Barcelona